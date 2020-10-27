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40% من الناخبين في الولاية أدلوا مبكراً بأصواتهم

يوزّع جيران ومتطوعون المياه والوجبات الخفيفة على ناخبين يضعون كمامات واقية، ويقفون في طابور أمام مركز اقتراع للإدلاء بأصواتهم، رغم حرارة الطقس في حي سميرنا بمدينة أتلانتا الأمريكية.

ولطالما صوتت ولاية جورجيا للجمهوريين، إذ تعتبر حصنا للمحافظين، ولم يفز أي رئيس ديمقراطي في هذه الولاية، منذ بيل كلينتون وهو من ولاية جنوبية في 1992، لكن المنافسة محتدمة جداً بين المرشح الديمقراطي جو بايدن (77 عاما) والرئيس الجمهوري دونالد ترامب (74 عاما) في جورجيا، على ما تظهره نتائج استطلاعات الرأي، وفقاً لـ "فرانس 24".

ويعتقد الديمقراطيون أنه قد يتمكنون هذه المرة من الفوز ليس فقط بالأصوات الـ16 للهيئة الناخبة، التي تذهب للرئيس، ولكن أيضاً بمقعدي الولاية في مجلس الشيوخ.

وفوز الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ في جورجيا، قد يساعد الحزب في الحصول على غالبية في هذا المجلس.

وأدلى نحو قرابة 40 بالمائة من الناخبين في جورجيا بصوتهم بشكل مبكر.

ويصوّت الأمريكيون في الثالث من نوفمبر، لكن الإقبال الكبير على التصويت المبكر أضفت على اقتراع اليوم شعورا بأنه موعد الانتخابات الفعلي.