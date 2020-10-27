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جمعت "فريش تو هوم" FreshToHome، أكبر متجر إلكتروني متكامل للأسماك واللحوم الطازجة في العالم، 121 مليون دولار أمريكي في تمويل السلسلة C بقيادة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) - الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، Investcorp - المدير العالمي الرائد للاستثمارات البديلة، Ascent Capital - مزود رأس مال نمو رائد يركز على الهند، مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية - DFC ، مجموعة Allana ومستثمرين آخرين. شاركت Iron Pillar ، المستثمر الرئيسي من السلسلة B في هذه الجولة باستثمار كبير قدره 19 مليون دولار.

لقد أحدث فيروس كورونا COVID-19 تحولًا جذريًا في سلوك شراء الأسماك واللحوم لدى المستهلكين. بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، حيث أجرى المستهلكون تحولًا في عاداتهم الشرائية ليتوجّهوا نحو التجارة الإلكترونية وقد شهدنا زيادة الطلب عبر الإنترنت على منتجاتنا عدة مرات هذا العام بفضل ضمان سلامة منتجاتنا الطازجة 100% وخلوها من المواد الكيميائية.

وأشار السيد شان كادافيل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FreshToHome: " نحن في FreshToHome نلتزم بضمان العلامة التجارية ونحدث تأثيرًا اجتماعيًا واقتصاديًا هائلاً من خلال تمكين البائعين من الحصول (مباشرة من الصيادين والمزارعين) على تكنولوجيا سلسلة التوريد التي تنتظر الحصول على براءة اختراع والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي بمساعدة سلسلة تبريد متطورة، وأضاف قائلاً: "لقد بدأنا للتو في اكتشاف سوق كبير جدًا وستساعدنا زيادة رأس المال الحالية على تحقيق إمكاناتنا الكاملة من خلال التوسع السريع في الهند والشرق الأوسط".

وفقًا لتقديرات Euromonitor International ، بلغ حجم السوق الاستهلاكية لقطاع الأسماك واللحوم في الهند في عام 2019 94 مليار دولار. FreshToHome هي أكبر علامة تجارية متكاملة تمامًا عبر الإنترنت في التجارة الإلكترونية للأسماك الطازجة واللحوم ، مع ما يقرب من 1.5 مليون (15 Lakh) طلب B2C شهريًا ومعدل مبيعات سنوي 85 مليون دولار (600 كرور روبية هندية تقريبًا) على المنصة. تُمكّن FreshToHome بائعيها في الأسواق من الحصول على اللحوم والأسماك عالية الجودة وبيعها مباشرة من مربي الماشية والصيادين في معظم المدن الهندية الكبرى في الإمارات العربية المتحدة.

و أشار السيد خليفة الدبوس نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمار- ICD: " يسعدنا أن نتشارك مع FreshToHome وأن ندعم رؤية الإدارة ونمو الشركة. FreshToHome هي شركة رائدة في الاستفادة من التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي والابتكار التجاري لتقديم عرض ذي قيمة عالية للعملاء والموردين في سوق كبير ومهم. نحن في ICD ، نسعى للدخول في شراكة مع شركات مثل FreshToHome القادرة على فتح آفاق جديدة من أجل الصالح العام مع الاستمتاع أيضًا بفرصة خلق قيمة كبيرة للمساهمين. إن عملية جمع رأس المال الناجحة هذه هي اعتراف قوي بإنجازات الشركة وإمكاناتها الكبيرة ".

ساهم الدعم المقدم من مستثمريها الحاليين في الشرق الأوسط مثل CE-Ventures - منصة رأس المال الاستثماري للشركات لشركة Crescent Enterprises ، بشكل كبير في المساعدة على توسعها في الإمارات العربية المتحدة ، حيث تعد بالفعل واحدة من أفضل 5 متاجر بقالة إلكترونية. وتخطط FreshToHome أيضًا للتوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية الأخرى مثل المملكة العربية السعودية.

يتمتع شان كادافيل وغيره من مؤسسي FreshToHome بخلفية ريادية في Silicon Valey ، حيث كانوا جزءًا من فرق القيادة لشركات مثل Zynga (NASDAQ: ZNGA). ومن بين الداعمين الأوائل لـ FreshToHome مارك بينكوس - مؤسس Zynga ، وديفيد كرين - الرئيس التنفيذي لشركة Google Ventures ، و بيت بريجر - رئيس Fortress ، وعبد العزيز الغرير - رئيس مجلس إدارة بنك المشرق ، و راجان أناندان من Sequoia ، ومستثمرين مشهورين آخرين.

أضاف غوراف شارما ، رئيس قسم الملكية الخاصة في Investcorp- india " نحن في investcorp India ننظر إلى الشركات التي تعيد تعريف الفئة بأثر مؤكد على مستوى الأرباح والنتائج النهائية. نعتقد أن FreshToHome تناسب هذه المعايير تمامًا وتستعد لتحقيق توسع كبير. نتطلع إلى هذه الشراكة ودعم الشركة في تحقيق إمكاناتها الكاملة ".