أخبار عاجلة

لقاءات برنامج التهيئة الأول بجامعة نجران -
الأردن: تكنوقراط مرتاب وبيروقراط يتلاوم… أيهما يغير بسرعة… النهج الاقتصادي أم الصحي؟ -
تفتيش استهدف فنادق معروفة بالرياض.. ضبط 48 مخالفة وإنذار 43 منشأة -
"الغامدي": الطائف تُنتج 500 مليون وردة سنويًّا -
شاهد.. ليلة تأبين ووفاء لـ"عبدالله الزيد" تفيض بمشاعر زملائه ومحبيه -
"تهديد في كل مكان".. فرنسا تحذر رعاياها وتبعث رسالة خطر بعد الصدمة! -
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" -
"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان -
ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16 -
بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمين عسير يبحث جهود مشاريع النظافة بالمنطقة

Print

أمين عسير يبحث جهود مشاريع النظافة بالمنطقة

استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بمكتبه، في مقر الأمانة صباح اليوم، مجموعة سدر، حيث جرى مناقشة أبرز الجهود التي ستقدمها المجموعة بعد استلامها المواقع المستهدفة ضمن مشاريع النظافة بالمنطقة.

وشدد الدكتور وليد الحميدي على ضرورة تطوير المخرجات والخدمات بهدف تطوير أعمال النظافة بمدينة أبها، والاهتمام بالعاملين من خلال تطوير أدائهم، وتعزيز قدراتهم لرفع كفاءتهم ومهاراتهم خصوصاً فئة العمال، فهم في حاجة التحفيز والتقدير.

منوهًا بأن الأمانة تعمل جاهدة على تطبيق أفضل السبل والممارسات التي من شأنها المحافظة على النظافة وصحة البيئة.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، اعتمد مؤخرًا توقيع عقود مشاريع النظافة بمدينة أبها بقيمة تجاوزت 100 مليون ريال؛ حرصاً منه على تقديم السبل الكفيلة بنجاح مشاريع النظافة في منطقة عسير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تفتيش استهدف فنادق معروفة بالرياض.. ضبط 48 مخالفة وإنذار 43 منشأة

تفتيش استهدف فنادق معروفة بالرياض.. ضبط 48 مخالفة وإنذار 43 منشأة

"الغامدي": الطائف تُنتج 500 مليون وردة سنويًّا

"الغامدي": الطائف تُنتج 500 مليون وردة سنويًّا

شاهد.. ليلة تأبين ووفاء لـ"عبدالله الزيد" تفيض بمشاعر زملائه ومحبيه

شاهد.. ليلة تأبين ووفاء لـ"عبدالله الزيد" تفيض بمشاعر زملائه ومحبيه

"تهديد في كل مكان".. فرنسا تحذر رعاياها وتبعث رسالة خطر بعد الصدمة!

"تهديد في كل مكان".. فرنسا تحذر رعاياها وتبعث رسالة خطر بعد الصدمة!

شبكة عيون الإخبارية