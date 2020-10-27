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فاتحة الموسم.. "حالة ماطرة جديدة" في الطريق تختص بهذه المناطق وهنا موعدها

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فاتحة الموسم.. "حالة ماطرة جديدة" في الطريق تختص بهذه المناطق وهنا موعدها فاتحة الموسم.. "حالة ماطرة جديدة" في الطريق تختص بهذه المناطق وهنا موعدها
الأجواء تصاحبها رياح قوية نشطة مع هبات قوية السرعة تعمل على إثارة الأتربة

فاتحة الموسم..

كشفت توقعات مناخية عن حالة ماطرة جديدة، قد تؤثر على منطقة بلاد الشام، وشمال المملكة العربية مطلع الأسبوع القادم.

وقال موقع طقس العرب: قد تكون هذه الحالة هي الافتتاحية الحقيقية للموسم المطري في حال تحققت التوقعات على أرض الواقع.

وأضاف أن التوقعات الصادرة صباح اليوم عن النموذجين العددين الـ GFS وECMWF، تشير إلى تأثر المنطقة يومي الأحد والاثنين بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر معها السُحب العالية والمُتوسطة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية من المطر.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تؤثر الحالة على مختلف مناطق تبوك وأجزاء من الجوف وبعض مناطق الحدود الشمالية، وقد تمتد نحو حائل يوم الثلاثاء.

وأوضح الموقع أن هذه الأجواء تصاحبها رياح قوية نشطة مع هبات قوية السرعة، تعمل على إثارة موجات من الأتربة والغبار وربما العواصف الرملية في أجزاء من شمال السعودية، بحيث تعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير في بعض المناطق.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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