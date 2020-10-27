فرنسا تحت "غزو كورونا".. إصابات متصاعدة وإجراءات قاسية بالطريق

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أخصائي أمراض معدية في باريس يرى ضرورة فرض عزل عام في البلاد

شدد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع للحكومة لبحث جائحة تفشي فيروس كورونا، على ضرورة أن تستعد البلاد لاتخاذ "قرارات صعبة" تتعلق بفرض إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع حالات كوفيد-19.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن السلطات الفرنسية تدرس خيارات تطبيق إجراءات أشد لمكافحة مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس والمستمر في التفشي على الرغم من فرض قيود من أكثر القيود صرامة في أوروبا.

وقال "دارمانان" وفق إذاعة "فرانس أنتير": يجب علينا أن نتوقع قرارات صعبة.

وفرضت فرنسا حظر تجول من التاسعة مساءً إلى السادسة صباحًا في المدن الكبرى بما فيها باريس.



وقال مصدران من قطاع الصناعة، على صلة بالحكومة، إن المسؤولين يدرسون الآن تقديم موعد الحظر وإبقاء الناس في منازلهم في عطلات نهاية الأسبوع باستثناء الخروج للضرورة وإغلاق المتاجر غير الأساسية.

وسجلت فرنسا، أمس الاثنين، 26,771 حالة إصابة جديدة في الـ 24 ساعة السابقة.

وتم تسجيل 257 حالة وفاة ليصل الإجمالي منذ بدء التفشي إلى 35,018 حالة وفاة. وارتفع عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة 186 حالة ليبلغ الإجمالي 2770 حالة.

وتحاول الحكومة الموازنة بين مكافحة الفيروس وضمان ألا تؤثر القيود الجديدة على الاقتصاد، لكن أخصائي الأمراض المعدية في باريس، جيل بيالو، دعا إلى فرض عزل عام.

وقال "بيالو" لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية: أعتقد أن الأمر يتطلب بالقطع فرض عزل عام في البلاد.فيروس كورونا الجديد