أخبار عاجلة

لقاءات برنامج التهيئة الأول بجامعة نجران -
الأردن: تكنوقراط مرتاب وبيروقراط يتلاوم… أيهما يغير بسرعة… النهج الاقتصادي أم الصحي؟ -
تفتيش استهدف فنادق معروفة بالرياض.. ضبط 48 مخالفة وإنذار 43 منشأة -
"الغامدي": الطائف تُنتج 500 مليون وردة سنويًّا -
شاهد.. ليلة تأبين ووفاء لـ"عبدالله الزيد" تفيض بمشاعر زملائه ومحبيه -
"تهديد في كل مكان".. فرنسا تحذر رعاياها وتبعث رسالة خطر بعد الصدمة! -
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" -
"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان -
ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16 -
بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فرنسا تحت "غزو كورونا".. إصابات متصاعدة وإجراءات قاسية بالطريق

Print
فرنسا تحت "غزو كورونا".. إصابات متصاعدة وإجراءات قاسية بالطريق فرنسا تحت "غزو كورونا".. إصابات متصاعدة وإجراءات قاسية بالطريق
أخصائي أمراض معدية في باريس يرى ضرورة فرض عزل عام في البلاد

فرنسا تحت

شدد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع للحكومة لبحث جائحة تفشي ، على ضرورة أن تستعد البلاد لاتخاذ "قرارات صعبة" تتعلق بفرض إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع حالات كوفيد-19.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن السلطات الفرنسية تدرس خيارات تطبيق إجراءات أشد لمكافحة مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس والمستمر في التفشي على الرغم من فرض قيود من أكثر القيود صرامة في أوروبا.

وقال "دارمانان" وفق إذاعة "فرانس أنتير": يجب علينا أن نتوقع قرارات صعبة.

وفرضت فرنسا حظر تجول من التاسعة مساءً إلى السادسة صباحًا في المدن الكبرى بما فيها باريس.


وقال مصدران من قطاع الصناعة، على صلة بالحكومة، إن المسؤولين يدرسون الآن تقديم موعد الحظر وإبقاء الناس في منازلهم في عطلات نهاية الأسبوع باستثناء الخروج للضرورة وإغلاق المتاجر غير الأساسية.

وسجلت فرنسا، أمس الاثنين، 26,771 حالة إصابة جديدة في الـ 24 ساعة السابقة.

وتم تسجيل 257 حالة وفاة ليصل الإجمالي منذ بدء التفشي إلى 35,018 حالة وفاة. وارتفع عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة 186 حالة ليبلغ الإجمالي 2770 حالة.

وتحاول الموازنة بين مكافحة الفيروس وضمان ألا تؤثر القيود الجديدة على الاقتصاد، لكن أخصائي الأمراض المعدية في باريس، جيل بيالو، دعا إلى فرض عزل عام.

وقال "بيالو" لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية: أعتقد أن الأمر يتطلب بالقطع فرض عزل عام في البلاد.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة تسجل 179 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و13 حالة وفاة

8 الصبح - الصحة تسجل 179 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و13 حالة وفاة

مصر تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة

مصر تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة

مصر تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة

مصر تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة

مصر تتقدم في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي " إنفوجرافيك"

مصر تتقدم في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي " إنفوجرافيك"

شبكة عيون الإخبارية