روڤ للفنادق تعلن عن موعد افتتاح الفندق الوحيد بموقع إكسبو 2020 دبي

★ ★ ★ ★ ★

أزاحت روڤ للفنادق، العلامة المحلية التي تنتشر فنادقها في أرجاء دبي، الستار عن فندق روڤ إكسبو 2020 المجاور لساحة الوصل في قلب موقع إكسبو 2020 دبي، والذي من المقرر افتتاحه مع انطلاق الحدث الدولي في الأول من أكتوبر 2021.

وسيضمّ الفندق 312 غرفة من طراز كينغ وتوين و19 جناحاً فاخراً وحوض سباحة على السطح وشرفة مطلّة على ساحة الوصل، القلب النابض لموقع إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى صالة للألعاب الرياضية تعمل على مدار الساعة. ويضم الفندق أيضاً، عدداً من منافذ الأطعمة والمشروبات، من بينها "ذا ديلي" و"روڤ كافيه" و"ذا بار"، والكثير من التجارب الملهمة، والمرافق المستدامة بالكامل، المستوحاة من إكسبو 2020 دبي الذي يحتفي بالثقافة والابتكار والتميز.

وبهذه المناسبة، قالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للأجنحة والمعارض في إكسبو 2020 دبي: "نحن سعداء بهذه الخطوة، حيث يشكّل الفندق إضافة مميزة إلى مجموعة المرافق العالمية المستوى، التي ستخدم زوّار الحدث الدولي من أنحاء العالم وتعزز مفهوم تواصل العقول وصنع المستقبل.

أضافت فريدوني: "سيكون فندق روڤ إكسبو 2020 منشأة عصرية متميزة في صناعة الضيافة، وسيبقى في موقع إكسبو ضمن مدينة دستركت 2020 المستقبلية، التي ستكون مدينة ذكية على أعلى طراز لخدمة الإنسان بعد ختام فعاليات الحدث الدولي وفي مرحلة الإرث. وسيدعم الفندق تحقيق هدف منطقة دستركت 2020، والمتمثل في توفير وجهة حضرية متكاملة ومتعددة الأغراض، تلبي احتياجات العاملين والمقيمين فيها والزوار، من خلال عروضها المتنوعة".

ويتطلّع فريق روڤ بكلّ شغف لتلبية الاحتياجات المتنوعة للزوار من جميع أنحاء العالم باعتباره الفندق الوحيد في موقع إكسبو 2020.