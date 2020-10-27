الباحص: الاصطفاف الصباحي والنشيد والتمارين في منصة مدرستي بتعليم الشرقية

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قال: لإيجاد شعور لدى الطالب وكأن المدرسة لم تنقطع بل حضرت إليه في المنزل

قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، "إننا اليوم نتلمس حقائق ضخمة على أرض الواقع تدير دفتها وزارة التعليم، تجاه مواكبة الأحداث المستجدة، ومنها جاهزية منظومتها التقنية الحديثة التي واكبت وبشكل مباشر استمرار العملية التعليمية عن بُعد باستخدام منصات إلكترونية متطورة وظّفتها في سبيل أن ينهل أبناؤها الطلبة العلم لمواصلة مسيرتهم التعليمية بعد أن تم التعليق الاحترازي للمدارس، وذلك تفادياً لانتشار فيروس كورونا وللحفاظ على سلامتهم ومعلميهم.

ولفت المتحدث الرسمي سعيد الباحص، إلى أن إدارة تعليم الشرقية وبتوجيه مباشر ومتابعة من مديرها العام الدكتور ناصر الشلعان، فعلت كل ما من شأنه لتجاوز هذا الظرف الاستثنائي من خلال تذليل الصعوبات كافة لضمان نجاح سير العملية التعليمية وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة من قِبل وزارة التعليم، وأضاف، الأمر الذي حدا بنا بتعليم الشرقية للعمل أيضاً على تجويد أنشطة حصص التربية البدنية المعمول بها عبر الفصول الافتراضية عن بُعــد، وذلك من خلال المبادرات التي حرصت على تقديمها إدارة الإشراف بالتعاون مع رئيس قسم التربية البدنية بتعليم الشرقية ماجد الظاهري، عبر تقديم الدعم لمعلمي التربية البدنية بمدارس المنطقة من خلال توظيف التقنية في تقديم الخبرات المعرفية والمهارات العملية والنظرية في دروس التربية البدنية بــ (منصة مدرستي) لتحقيق النوعية بالتقديم لرفع نواتج التعلم لدى الطلاب.

واستعرض الباحص، أبرز ملامح البرنامج الموجه لمعلمي التربية البدنية، يأتي في مقدمته الوقوف على: متابعة الاصطفاف الصباحي، والبدء بالنشيد الوطني والتمارين الرياضية، وذلك لإيجاد شعور لدى الطالب وكأن المدرسة لم تنقطع؛ بل حضرت إليه في المنزل.