شاهد من جازان.. "الفضلي" يدشّن "شواطئنا نحميها" بمشاركات واسعة

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تطوع وتحفيز ووعي.. والحفاظ على البيئة البحرية وصون مواردها هدف

دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم الثلاثاء، حملة "شواطئنا نحميها" بمنطقة جازان.

وتهدف الحملة التي ينفّذها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في جميع المدن والمحافظات الساحلية، إلى نشر الوعي البيئي لدى المجتمع بأهمية الحفاظ على بيئة المناطق الساحلية والمرافق العامة، وتشجيع العمل التطوعي في هذا الجانب وتحفيز المجتمع بضرورة المحافظة على البيئة البحرية وصون مواردها الطبيعية، وبقاء سواحل المملكة نظيفة خالية من التلوث.

يشارك في الحملة عدد كبير من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والناشطين في مجال حماية البيئة، وأيضاً القطاع الخاص، وتساند هذه الحملة برامج إعلامية مكثفة تشمل جميع الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.