اتصال هاتفي.. "آل الشيخ" يطمئن على وزير أوقاف الأردن بعد إصابته بـ"كورونا"

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فيما ثمّن "الخلايلة" مبادرة الوزير وقال: غير مستغرب تعودنا منه كل حب واحترام

اطمأن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الحالة الصحية لوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، بعد إعلان إصابته بفيروس "كورونا".

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه "آل الشيخ" صباح اليوم بالوزير "الخلايلة"، وسأل الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل، وأن يجمع له ما بين الأجر والعافية.

من جانبه، ثمّن "الخلايلة" للوزير "آل الشيخ" هذه المبادرة والاطمئنان على صحته؛ مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب على "آل الشيخ" الذي تعودنا منه كل حب واحترام، منوهًا بالجهود التي تبذلها قيادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ودعم قضاياهم ومساندتهم في كل أنحاء العالم؛ سائلًا الله عز وجل أن يُديم على المملكة العربية السعودية والأردن وكل الدول العربية والإسلامية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.عبداللطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد