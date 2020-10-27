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جدة.. إعلان ببلاغ عن المفقود "الذبياني" و"عون" تبحث وتناشد

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جدة.. إعلان ببلاغ عن المفقود "الذبياني" و"عون" تبحث وتناشد جدة.. إعلان ببلاغ عن المفقود "الذبياني" و"عون" تبحث وتناشد
يعاني من "ألزهايمر" ومطالبة لمن يجده بالتواصل مع الجمعية

جدة.. إعلان ببلاغ عن المفقود

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، عن تلقيها بلاغًا بالمفقود عمر عبدالله الذيباني، الذي يعاني من ألزهايمر؛ سائلين الله أن يحفظ المفقود ويرده إلى أهله سالمًا.

وطالبت الجمعية من يشاهد المفقود "الذيباني"، أو يملك أي معلومات، بالاتصال على (0535797294)، (0500960277) أو (0555090101)، جدة، حي الجامعة.

وتعد جمعية عون للبحث والإنقاذ إحدى الجمعيات المتخصصة في أحد المجالات الجديدة على المجتمع، وهو البحث عن المفقودين في الصحراء؛ مما يضعهم أمام تحدٍّ لإثبات الجاهزية والقدرة على الاستجابة السريعة باحترافية ومهنية عالية.

وبموجب الاتفاقية المبرمة بين الجمعية الخيرية لمرض ألزهايمر، وجمعية عون للبحث والإنقاذ؛ فإنها تناشد بالتعاون والتبليغ عن المفقود في حال تم العثور عليه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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