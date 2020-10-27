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في جميع فروعها بالمملكة.. "الماجد للعود" تطلق تخفيضات الـ50%

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في جميع فروعها بالمملكة.. "الماجد للعود" تطلق تخفيضات الـ50% في جميع فروعها بالمملكة.. "الماجد للعود" تطلق تخفيضات الـ50%
على كل الأصناف.. تعزيزًا للعلاقة الوطيدة بين الشركة وعملائها

في جميع فروعها بالمملكة..

أطلقت شركة الماجد للعود، اليوم، تخفيضات 50% في جميع فروع المملكة ودولة الكويت وعبر الموقع الإلكتروني التالي https://www.almajed4oud.com/ على كل الأصناف والمنتجات؛ وذلك تعزيزًا للعلاقة الوطيدة بين شركة الماجد للعود وعملائها.

وأوضحت شركة الماجد للعود، أنها أطلقت في الفترة الأخيرة عددًا من المنتجات الجديدة التي تتألق في روائحها الجميلة وجودتها المميزة والتي تليق بصناعتها، وهي: (عطر نجلاند، عطر رسمي أكوا، عطر جوك، عطر بودري).

كما كشفت عن افتتاح فروع جديدة على مستوى المملكة؛ وذلك لتلبية رغبات العملاء وتعزيز العلاقة بشكل أكبر.شركة الماجد للعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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