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حائل.. ميدان الفروسية ينظم سباقه الثاني للموسم الحالي غداً

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يتكون من 5 أشواط لفئات لم تربح ومفتوح الدرجات وأفراس

حائل.. ميدان الفروسية ينظم سباقه الثاني للموسم الحالي غداً

يقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، عصر يوم غد الأربعاء، حفل سباقه الثاني للموسم الحالي 1442، بدعم من نادي الفروسية بالرياض، وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، بندر بن حسن التبيناوي، أن السباق يتكون من خمسة أشواط، حيث خُصص الشوط الأول لفئة لم تربح، والشوط الثاني للدرجة الأولى حتى الثالثة، بينما خُصص الشوط الثالث لفئة مفتوح الدرجات، أما الشوط الرابع فخُصص لفئة مواليد 2018م، في حين خُصص الشوط الخامس لفئة مفتوح أفراس.

حائل.. ميدان الفروسية ينظم سباقه الثاني للموسم الحالي غداً

حائل.. ميدان الفروسية ينظم سباقه الثاني للموسم الحالي غداً

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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