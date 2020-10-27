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الباحة.. أمطار ورياح وتدني رؤية و"المدني" تحذّر: اتبعوا الإرشادات

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الباحة.. أمطار ورياح وتدني رؤية و"المدني" تحذّر: اتبعوا الإرشادات الباحة.. أمطار ورياح وتدني رؤية و"المدني" تحذّر: اتبعوا الإرشادات
الحالة تستمر حتى 8 مساءً ودعت إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية

الباحة.. أمطار ورياح وتدني رؤية و

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة - لا سمح الله -.حالة الطقس الأرصاد الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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