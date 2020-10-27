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مصابة بكورونا تضع توأمًا بمستشفى جامعة المنصورة

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مصابة بكورونا تضع توأمًا بمستشفى جامعة المنصورة مصابة بكورونا تضع توأمًا بمستشفى جامعة المنصورة

مصراوي Masrawy

11:52 ص الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

الدقهلية- رامي محمود:

‎نجح فريق طبي بمجمع العنايات المركزة المخصص لعزل مرضى كورونا بمستشفيات جامعة المنصورة، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل في توأم، مصابة بفيروس كورونا المستجد.

‎كانت المريضة "ع.م" ٢٨ عامًا، وصلت إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة يوم 21 أكتوبر الحالي، تعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وجرى حجزها بمجمع العنايات المركزة.

‎وأفاد أطباء النساء والتوليد المعالجين داخل مستشفى العزل الجامعي باحتمالية احتياجها لإجراء ولادة قيصرية أثناء فترة العلاج.

وأجريت عملية الولادة في الرابعة فجر يوم الاثنين بعد أن بدأت حالة المريضة في التدهور، وقرر أطباء النساء والتوليد إجراء جراحة قيصرية عاجلة لإنقاذ الأم والأجنة.

وأجريت العملية بنجاح ونتج عنها مولود ذكر وأخرى أنثى، جرى نقلهم للحضانات، بينما وضعت الأم بالعناية المركزة بحالة مستقرة لتستكمل علاج كورونا.

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