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رئاسة الحرمين تناقش استعدادات المرحلة الثالثة من "العمرة"

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رئاسة الحرمين تناقش استعدادات المرحلة الثالثة من "العمرة" رئاسة الحرمين تناقش استعدادات المرحلة الثالثة من "العمرة"
بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية والجهات ذات العلاقة

رئاسة الحرمين تناقش استعدادات المرحلة الثالثة من

ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أمس، استعدادات الرئاسة للمرحلة الثالثة من موسم العمرة، مع وكلاء الرئاسة وقادة الفرق الميدانية.

وأكّد أهمية تهيئة الأجواء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي من ، وذلك استعداداً لبدء المرحلة الثالثة من موسم العمرة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية والجهات ذات العلاقة.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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