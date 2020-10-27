جرس إنذار لـ"حالة مرضية خطيرة".. 10 أعراض

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من بينها "الشحوب والصداع والدوخة وتململ الساقين"

في حالة ظهور أحد 10 أعراض مرضية؛ يكون من الضروري زيارة الطبيب فورًا للحصول على مساعدة عاجلة كي لا تتفاقم الحالة وتتحول إلى خطيرة.

وذكرت "سكاي نيوز عربية"، أنه عندما تظهر أي من أعراض الإرهاق غير العادي أو الشحوب أو الضيق في التنفس؛ فهذا مؤشر على نقص الحديد؛ مما يؤثر على إنتاج الهيموغلوبين في جسمك، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء، التي يمكنها حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

وقالت إنه إذا لم يكن لدى جسمك ما يكفي من الهيموغلوبين؛ فلن تحصل أنسجتك وعضلاتك على ما يكفي من الأكسجين لتتمكن من العمل بفعالية. وهذا يؤدي إلى حالة فقر الدم.

وأشارت إلى أن من الأسباب الشائعة لنقص الحديد؛ تناول كمية غير كافية من الحديد بسبب نظام غذائي لا يوفر الاحتياجات الغذائية اليومية أو يكون مقيدًا بشدة، ومرض التهاب الأمعاء، وزيادة متطلبات الحديد أثناء الحمل، وفقدان الدم من خلال فترات غزيرة أو نزيف داخلي.

ويمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى أعراض يمكن أن تؤثر على نوعية حياتك؛ نستعرض هنا 10 علامات منها:

إرهاق غير عادي

ويعتبر التعب أحد أكثر أعراض نقص الحديد شيوعًا؛ وذلك بسبب قلة وصول الأكسجين إلى أنسجة الجسم؛ مما يحرمها من الطاقة.

الشحوب

وقد يكون الشحوب في مناطق مثل الوجه أو الجفون الداخلية السفلية أو الأظافر، علامة على نقص متوسط أو شديد في الحديد. يحدث هذا بسبب انخفاض مستويات الهيموغلوبين، والذي يعطي الدم لونه الأحمر.

ضيق في التنفس

ويعتبر ضيق التنفس أحد أعراض نقص الحديد؛ حيث إن انخفاض مستويات الهيموغلوبين يعني أن الجسم غير قادر على نقل الأكسجين إلى العضلات والأنسجة بشكل فعال.

الصداع والدوخة

وقد يكون الصداع والدوخة علامة على نقص الحديد. وقد يعني نقص الهيموغلوبين عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى الدماغ؛ مما قد يؤدي إلى تضخم الأوعية الدموية وخلق الضغط.

خفقان القلب

وفي حالات نقص الحديد، يجب على القلب أن يعمل بجهد إضافي لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها وحتى نفخات القلب أو تضخم القلب أو قصور القلب.

الجلد والشعر الجاف والتالف

وقد يتلقى الجلد والشعر كمية أقل من الأكسجين من الدم أثناء نقص الحديد؛ مما يؤدي إلى جفافهما وتلفهما. وفي الحالات الأكثر شدة قد يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر.

انتفاخ ووجع اللسان والفم

ويمكن أن يكون اللسان المتقرح أو المتورم أو الناعم بشكل غريب، علامة على فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. ويمكن أن تكون الشقوق الموجودة في زوايا الفم علامة أيضًا.

تململ الساقين

كما أن الأشخاص المصابين بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، لديهم فرصة أكبر للإصابة بمتلازمة تململ الساق. ويتعلق الأمر برغبة قوية في تحريك الساقين عند الراحة.

أظافر هشة

ويمكن أن تكون الأظافر الهشة أو التي تأخذ شكل الملعقة، مؤشرًا على فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

علامات أخرى محتملة

وقد تشمل العلامات الأخرى الأكثر شيوعًا لنقص الحديد، الرغبة الشديدة في تناول الطعام الغريب، والشعور بالاكتئاب، وبرودة اليدين والقدمين، وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.