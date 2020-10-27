"الزهراني": بنك التنمية يقدم "التمويل بدون فائدة" وخدمات أخرى للنهوض بالأعمال

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ضمن أهداف البنك لنشر الوعي المالي وتعزيز ثقافة العمل الحُر لدى شرائح المجتمع

قال المدير التنفيذي لتمويل المنشآت ببنك التنمية الاجتماعية، أحمد بن علي الزهراني، إن البنك يهدف الى تقديم خدمات مالية وغير مالية وبرامج ادخارية هادفة وفعالة مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة للمساهمة في التنمية الاجتماعية، وبناء الشراكات مع القطاعات المتعددة.

وأضاف الزهراني، خلال لقاء عن بعد نظمته مساء الإثنين 26 أكتوبر 2020 غرفة الشرقية ممثلة بمجلس أعمال القطيف، وأداره رئيس المجلس المهندس عبدالمحسن بن عبدالمجيد الفرج، أن من ضمن أهداف البنك نشر الوعي المالي وتعزيز ثقافة العمل الحُر لدى جميع شرائح المجتمع، والقيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، والعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية، سعياً لأن يكون رائداً في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر نحو مجتمع حيوي ومنتج.

وبيّن الزهراني، عدداً من الخدمات التي يقدمها البنك التي تساعد على النهوض بالأعمال، ومنها تقديم التمويل بدون فائدة، إضافة الى فترة السماح التي تبدأ من تاريخ صرف الدفعة الأولى لمدة 18 شهر فأكثر، وأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 96 شهراً، إضافة الى تقديم برامج ودورات تدريبية خاصة تعمل على تأهيل ورعاية رواد الأعمال من خلال الدورات التدريبية والاستشارات المالية والتسويقية المجانية، مشيراً إلى أن البنك يقدم قروضاً بدون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعًا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.

وتحدث الزهراني، عن مبادرة مركز دلني للأعمال، الذي يهتم بتقديم حزمة من الخدمــــات غير المـــاليــــة للمنـــشــــآت الصغيرة والمتوسطة والتي تتنوع ما بين التدريب والاستشارات والإرشاد، بهدف تحسين أداء المنشآت الصغيرة والناشئة وتطويرها لمواجهة التحديات المتمثلة بفهم السوق والبيئة التنظيمية وكيفية إدارة الأعمال التجارية والوصول الى السوق، والمنافسة والوقاية من التعثر.بنك التنمية الاجتماعية