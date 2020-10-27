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طريقة عمل صن بلوك

طريقة عمل صن بلوك الواقي من الشمس يشبه معجون الأسنان إذا كنت لا تستخدم ما يكفي أو تستخدمه بشكل غير صحيح فلن يعمل فقط بدلاً من أمراض اللثة وتسوس الأسنان فإنك تترك نفسك عرضة للشيخوخة المبكرة التجاعيد والترهل ورواسب الميلانين الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس أو الأسوأ من ذلك سرطان الجلد على الرغم من عدم وجود واقي من الشمس فعال بنسبة مائة في المائة في منع الأشعة فوق البنفسجية إلا أن العديد من حروق الشمس ناتجة عن التطبيق الخاطئ أو غير المتكرر.

طريقة عمل صن بلوك

يقول حوالي 100 في المائة من أطباء الأمراض الجلدية إن معظم الناس لا يتبعون الإرشادات الموجودة على الزجاجة مباشرة لإعادة وضع واقي الشمس بانتظام كما أن استخدام الواقي الشمسي الخاص بالموسم الماضي أو وصوله إلى تاريخ انتهاء صلاحيته ليس فكرة رائعة أيضًا من خلال ارتداء واقي الشمس بشكل صحيح ويوميًا لن تساعد فقط في منع حرق بشرتك بل ستساعد أيضًا في منع أضرار أشعة الشمس وتقليل اعتمادك على تلك المنتجات التي تعمل على إصلاح البشرة أو مكافحة الشيخوخة.

كيفية وضع كريم الاساس علي الوجة

وضعه على سميكة استخدم ملعقة كبيرة من واقي الشمس على وجهك وحوالي 2 أوقية لجسمك ما لم تكن تنزلق على طبقة سميكة فمن المحتمل أنك تحصل على عامل حماية من الشمس 10 من SPF 30 .

. ضع الكريم الواقي من الشمس على وجهك مباشرةً بدلاً من الضغط على يديك بفقاعة ضخمة ووضعها عليه تساعد هذه التقنية على امتصاصه بسرعة وبشكل متساوٍ.

ضعي الكريم الواقي من الشمس أولاً ثم المرطب من الأفضل الحصول عليه مباشرة على بشرتك النظيفة والجافة ومع ذلك فإن هذا أقل أهمية إذا كنت تستخدم واقيًا من الشمس من أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم.

استخدم واقي الشمس يوميا يقول أطباء الأمراض الجلدية إن غالبية التعرض للشمس يكون عرضيًا وعرضيًا مما يعني أنه يمكنك المشي إلى مترو الأنفاق أو لتناول الغداء أو من خلال نافذة مكتبك.

ضع واق من الشمس قبل أن تذهب إلى الشمس تحتاج واقيات الشمس الكيميائية إلى وقت حتى يتم امتصاصها في الجلد حتى تعمل لذا فهي تتطلب بداية مبكرة لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

استخدم أكسيد الزنك إذا كنت بحاجة إلى حماية فورية من أشعة الشمس يعتبر كل من الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم من المعادن التي تحجب أشعة الشمس فوق البنفسجية لذا فهي تعمل بشكل أسرع من المكونات الكيميائية الواقية من الشمس والتي يجب امتصاصها لتحويل الضوء إلى طاقة حرارية في بشرتك.

أعد وضع الكريم الواقي من الشمس كل 90 دقيقة أخبرني أحد رواد واقيات الشمس ذات مرة أن العديد من واقيات الشمس تصبح غير مستقرة أي غير فعالة عند تعرضها لأشعة الشمس أيونيك أليس كذلك هذا يعني أن الأشياء تتوقف عن العمل ببساطة لذلك عليك استخدام المزيد كل بضع ساعات فكر في الأمر مثل غسول الفم.

طريقة صنع كريم الاساس في المنزل

لمس الماكياج المعدني إذا خرجت لتناول الغداء فإن وضع الكريم الواقي من الشمس في الصباح يكون عديم الفائدة بالفعل لذا استخدمي بودرة ذات قاعدة معدنية تحتوي على عامل حماية من الشمس كثير من الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم مثل جين إيريدال لديها عامل حماية من الشمس 18 أو 20.

أضيفي بودرة الكاكاو

القرفة جوزة الطيب حتى تحصلي على لون بشرتك سيكون مسحوق الكاكاو غير المحلى أقل ما يسبب تهيجًا لبشرتك لكن يمكنك استخدام القرفة أو جوزة الطيب إذا لم يكن بإمكانك الوصول إلية ضع في اعتبارك أن القرفة وجوزة الطيب فعالة لذلك لن تحتاج إلا إلى قرصة كلما كان لون بشرتك أغمق كلما زاد استخدام مسحوق الكاكاو أو القرفة أو جوزة الطيب قد تضطر إلى استخدام ما يصل إلى 2 أو 3 ملاعق صغيرة.

لا تقلق إذا لم يتطابق مع لون بشرتك تمامًا هذا مجرد الظل سوف تقلق بشأن المسند التالي اضبطي المسند بالكركم أو أحمر الخدود إذا قارنت لون البشرة ستلاحظ أن بعض الناس لديهم بشرة صفراء والبعض الآخر وردي. يُعرف هذا باسم التسارع نظرًا لأن مسحوق الكاكاو والقرفة وجوزة الطيب لا تحتوي على أي لون أصفر أو وردي فستحتاج إلى إضافة ذلك.

إضافة الكركم

إذا كان لديك نغمات صفراء أضف قليلًا من الكركم المطحون يمكنك أيضًا كشط القليل من ظلال العيون ذات اللون الأصفر في البودرة بدلاً من ذلك.

إذا كانت بشرتك وردية اكشطي القليل من أحمر الخدود الوردي أو الأحمر في البودرة بدلاً من ذلك يمكنك أيضًا تجربة ظلال العيون ذات اللون الوردي أو الأحمر.

قلبي المسحوق حتى يصبح اللون متناسقًا

لا يهم الأداة التي تستخدمها لهذا طالما أنها نظيفة ستعمل ملعقة صغيرة أو شوكة على ما يرام لكن يمكنك أيضًا استخدام مسواك أو عصا حرفة تأكد من تفتيت أي كتل يجب أن يكون المسحوق ناعمًا قدر الإمكان إذا كان المسحوق شديد التكتل فقم بنخله من خلال منخل شبكي ناعم في وعاء جديد.

اختبرها ضد خط الفك

استخدمي فرشاة بودرة نظيفة أو فرشاة ظلال العيون لوضع كريم الأساس على خط الفك لا تقلق بشأن الدقة المفرطة هنا أنت فقط تختبر اللون هنا

اضبط اللون بمكونات إضافية إذا لزم الأمر نظرًا لوجود العديد من درجات لون البشرة المختلفة لا توجد صيغة محددة لكريم الأساس محلي الصنع على هذا النحو ستحتاج على الأرجح إلى تعديل كريم الأساس حتى يتطابق مع بشرتك بشكل وثيق فمثلا:

إذا كان المسحوق داكنًا جدًا أضف المزيد من مسحوق الأروروت أو نشا الذرة.

إذا كان المسحوق خفيفًا جدًا أضف المزيد من مسحوق الكاكاو أو القرفة أو جوزة الطيب.

إذا كان المسحوق أصفر جدًا أضيفي بعض أحمر الخدود إذا كان لونه ورديًا جدًا أضف القليل من الكركم

قم بتخزين المسحوق في وعاء معقم

بمجرد حصولك على الدرجة اللونية التي تريدها يصبح كريم الأساس جاهزًا للانطلاق نظف برطمانًا صغيرًا بالماء الساخن والصابون ثم جففه جيدًا بمنشفة ورقية اسكب المسحوق في البرطمان ثم أغلقه بإحكام.

أضيفي 5 قطرات من زيت الوجه واضغطي عليه في بودرة مضغوطة ابدأ بخمس قطرات من زيت الوجه الذي تريده ثم أضف المزيد إذا لزم الأمر كنت تبحث عن قوام سميك يشبه العجينة انقل المعجون إلى مسحوق نظيف مضغوط وقم بتنعيمه اتركه يجف قبل استخدامه.

زيت اللوز أو زيت الجوجوبا أو زيت الزيتون كلها خيارات رائعة.

تخلصي من أي كريم أساس زائد أو قومي بعمل مضغوط ثانية.

هذه الخطوة اختيارية ليس عليك صنع مسحوق مضغوط إذا كنت لا تريد ذلك.

ضعي كريم الأساس بفرشاة البودرة

استخدمي حركة التربيت لمزيد من التغطية وحركة دائرية للتغطية الكاملة إذا كنت قد صنعت بودرة مضغوطة يمكنك وضعها باستخدام إسفنجة مكياج بدلاً من ذلك سيكون هناك عطر خفيف لكنه سوف يتلاشى مع مرور اليوم.

تأكد من التخلص من أي مسحوق فائض أولاً خاصةً إذا تركته سائبًا.

إذا لم يلتصق المسحوق جيدًا ببشرتك ضعي القليل من المرطب أولًا

احفظ المسحوق في مكان بارد وجاف يمكن تخزين هذا المسحوق إلى أجل غير مسمى لكنه قد يغير لونه بمرور الوقت إذا بدأت تبدو أو رائحتها مختلفة فتخلص منها على الفور كما هو الحال مع كريم الأساس المسحوق العادي احرصي على عدم تبلله.