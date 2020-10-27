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عمل سيروم طبيعي للوجه

عمل سيروم طبيعي للوجه لقد كنت أمارس مضايقة أمصال وجهي المصنوعة منزليًا لفترة من الوقت الآن لكنني أردت أن أجربها جيدًا للتأكد من أنني أحببت النتائج قبل مشاركتها معكم يا رفاق بشرى سارة النتائج مذهلة جدا بشرتي هي أوضح ما كانت عليه منذ وقت طويل ومع ذلك فقد أجريت أيضًا بعض التغييرات الأخرى في نمط الحياة والعناية بالبشرة التي أعرف أنها تساعد أيضًا.

ولكن ، في كلتا الحالتين، ترك مصل بشرتي تبدو هادئة، وأكثر تناسقًا، ولم أصب إلا مرة واحدة منذ أن بدأت في استخدامه لقد كتبت أيضًا هذا المنشور عن جميع الأشياء الأخرى التي ساعدت في تغيير بشرتي في الشهر الماضي، ولكن في الوقت الحالي، دعنا نتحدث فقط عن هذا المصل!

عمل سيروم طبيعي للوجه

فهو يجمع بين زيوت اللبان والكوبيبا والخزامى الأساسية مع رشة من بندق الساحرة وزيت الجوجوبا رأيت صورًا لبشرة الناس قبل وبعد وكان ذلك رائعًا لذلك بالنسبة لقاعدة مصلتي بدأت بهذه الثلاثة أعني، لماذا أصلح ما لم يتم كسره، أليس كذلك أردت أيضًا إضافة بعض المكونات التي من شأنها محاربة الاختراقات ومنع ظهورها في المستقبل بمزيد من الضربات لطالما تم الإشادة بزيت شجرة الشاي الأساسي لخصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا، مما يجعله رائعًا بشكل خاص للبشرة المعرضة للانفجار.

لذلك، تمت إضافة ذلك إلى قائمتي وقمت بالتباهي واشتريت زيت الورد الأساسي المدهش لبشرتك ورائحته جميلة أيضًا إنه رائع لمكافحة الشيخوخة وتضميد الندبات القديمة بالنسبة لوصفتي، يمكنك استبعاد زيت الورد، فهو يعمل بشكل رائع بدونه أيضً

الزيوت الحاملة الاساسية

الزيوت الأساسية قوية للغاية، وبينما يمكن وضع بعضها مباشرة على بشرتك، فمن الأفضل عادة تخفيفها بزيت ناقل عندما تخطط لاستخدامها مرتين في اليوم هناك زيوت حاملة غازيليون هناك، ومهما كان اختيارك، اشترِ أفضل جودة يمكنك العثور عليها.

كيفية صنع سيروم للوجه

زيوت كاريير

لقد أجريت الكثير من البحث واستمر الثلاثة في الظهور مرارًا وتكرارًا كلهم لديهم تقييمات منخفضة كوميدوغينيك، مما يعني أنه من غير المرجح أن تسد مسامك وتشبه تركيبة الزهم الطبيعي لبشرتنا، لذلك فهي تعمل مع بشرتنا، بدلاً من ضدها من خلال بحثي، هذا ما وجدته الأفضل لأنواع البشرة المختلفة يمكنك أيضًا مزج الزيوت الحاملة المختلفة للتوصل إلى أفضل تركيبة لبشرتك.

زيت الجوجوبا

تصنيف كوميدوغينيك جيد لجميع أنواع البشرة، وهو الأفضل لمن لديهم بشرة عادية أو مختلطة يشبه زيت الجوجوبا إلى حد كبير الزهم الطبيعي لبشرتنا مما يجعله رائعًا يستخدمه الجميع تقريبًا على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من الكوميدوغين.

زيت القنب

تصنيف كوميدوغينيك أو زيت بذور القنب يطلق عليه أشياء مختلفة، لكن كل ما قرأته يقول إنهم متماثلون هذا هو الأفضل لأنواع البشرة الدهنية أستخدم بعضًا من هذا في مجموعتي أنا لست دهنيًا بشكل لا يصدق، لكن في بعض الأحيان أتعرض للزيت الزائد الذي يسبب الرؤوس السوداء.

إنه مرطب، لكنه لا يترك وجهي دهنيًا أبدًا بعد امتصاصه يحتوي على نسبة عالية من حمض اللينوليك أظهرت بعض الاختبارات أن أولئك الذين يعانون من حب الشباب لديهم انخفاض في حمض اللينوليك، لذلك يساعد ذلك في تعزيز ذلك.

زيت عضوي

تصنيف كوميدوغينيك أفضل للبشرة الجافة وحب الشباب الجاف وشيخوخة البشرة التي تحتاج إلى مزيد من الترطيب. يحتوي زيت الأركان أيضًا على نسبة عالية من حمض الأوليك واللينوليك ، مما يجعله رائعًا لمن يعانون من بشرة حب الشباب الجافة.

زيت بذور العنب

زيت بذور العنب مفيد لمعظم أنواع البشرة يمكنك أيضًا مزج هذا مع الزيوت الحاملة الأخرى نسبة عالية من حمض اللينوليك أقوم بخلط القليل من هذا مع زيت بذور العنب لأن زيت بذور العنب له فوائد عظيمة للبشرة مثل شد المسام وتقليل ظهور الندبات.

طريقة معرفة نوع بشرتك

بالنسبة للجزء الأكبر، أعتقد أن معظمنا يعرف نوع بشرتنا، ولكن أحد المجالات التي يمكن أن تكون صعبة بعض الشيء هي أولئك الذين يعانون من حب الشباب ويفترضون أن بشرتهم دهنية في كثير من الأحيان، يوجد حب الشباب في الأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد.

من الطرق الجيدة للاختبار لمعرفة نوع بشرتك أن تغسل وجهك وتتركه يجف في الهواء. إذا كانت بشرتك عادية أو جافة، ستبدأ بشرتك في الشعور بالشد الشديد بسرعة كبيرة إذا كانت بشرتك دهنية ، فمن المحتمل أن تشعر بشرتك بالضوء والانتعاش بعد الغسيل.

وجهة نظري هي أن مجرد وجود البثور لا يعني أن بشرتك دهنية دائمًا من يدري، ربما تدركين أن بشرتك المندفعة جافة بالفعل وتحويل منتجاتك إلى منتجات مرطبة يجعل حب الشباب يختفي!

ماسك نقي للبشرة

في 2 أوقية زجاجة قطارة كهرمانية /داكنة تتحد

20 قطرة من زيت اللبان العطري

20 قطرة من زيت الكوبيبا العطري

دفقة بندق الساحرة أختار الإصدار غير المعطر والخالي من الكحول

20 قطرة من زيت اللافندر الأساسي

20 قطرة من زيت شجرة الشاي

10 قطرات من زيت الورد العطري اختياري، لكن يمكن أن يساعد في التئام الندوب

قم بتثبيته بالزيت الناقل المفضل أستخدم القنب وقليلًا من زيت بذور العنب

ماسك جلو سكين

أختي لديها بشرة أكثر جفافاً، لكنها كانت تشكو من ظهور البثور، لذلك صنعت لها وصفة مصل التوهج التي ربما رأيتها على الأرجح، لكني أضفت بعض الإضافات الصغيرة!

زجاجة قطارة كهرمانية داكنة تتحد

20 قطرة من زيت اللبان العطري

20 قطرة من زيت الكوبيبا العطري

دفقة بندق الساحرة أختار الإصدار غير المعطر والخالي من الكحول

20 قطرة من زيت اللافندر الأساسي

10 قطرات من زيت شجرة الشاي الأساسي اختياري

5 قطرات من زيت الورد العطري اختياري

قم بتغطيته بالزيت الناقل المفضل لقد استخدمت الجوجوبا وقليل من بذور العنب لها

لقد اشتريت قوارير الزجاج الكهرماني هذه وصانع الملصقات الصغير الخاص بي من أمازون لأن، يمكنك استخدام كل ما تريد، لكنني أوصي بشدة بزجاجة داكنة لأن أشعة الشمس يمكن أن تلحق الضرر بالزيوت وإبقائها في زجاجات داكنة تجعلها أكثر أمانًا لفترة أطول

كم مرة يوضع الماسك

عادةً ما أضع مصل الدم في الصباح والمساء في الصباح كنت أستخدمه كمرطب ثم أستخدم عامل الحماية من الشمس والمكياج بنفس الطريقة المعتادة في الليل، تكون هذه هي الخطوة الأخيرة في روتين العناية ببشرتي، أو الخطوة الثانية إلى الخطوة الأخيرة في الليالي حيث أستخدم مقشر الظهور أيضًا أستخدم التقشير حوالي 4 مرات في الأسبوع فهو يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة ويجعل بشرتي تتوهج في الصباح يساعد هذا التقشير أيضًا على التخلص من البثور وانسداد المسام والسطوع الكلي

أنا أستخدم 3-5 قطرات فقط في كل مرة، مما يعني أن مصلك سيستمر لفترة طويلة والقليل يقطع شوطا طويلا إذا كنت تجد صعوبة في فرده على وجهك بهذه الكمية فقط، فحاول وضعه على بشرتك بينما لا يزال وجهك رطبًا قليلًا سيساعد في حبس الرطوبة من الماء ويسهل أيضًا انتشاره.