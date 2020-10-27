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يحدث بمستشفى شرق جدة.. جيل جديد لأجهزة التحاليل والكيمياء السريرية المخبرية

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يتيح للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية سرعة الوصول للنتائج واتخاذ القرارات بوقتٍ قياسي

يحدث بمستشفى شرق جدة.. جيل جديد لأجهزة التحاليل والكيمياء السريرية المخبرية

أعلن مستشفى شرق جدة، تأمين أحدث التقنيات العالمية والمتطورة وذات المواصفات والكفاءة العالية لمختبر مستشفى شرق جدة.

هذا وقد تم وصول الجيل الجديد من أجهزة الكيمياء الحيوية السريرية والهرمون للمختبر الرئيس (Core Lab) ومختبر الأمصال والفيروسات، كما تم تشغيل الجيل الجديد من أجهزة تحاليل سيولة الدم وعوامل التخثر التي تقوم بفحص وتحليل نطاق واسع من تحاليل الدم التي تراوح بين فحص المواد الكيميائية في الدم وأنزيمات القلب وتحاليل الفيروسات والأمصال بدقة وبسرعة عالية وبجودة مراقبة على مدار الساعة؛ ما يتيح للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية سرعة الوصول للنتائج المخبرية وهو ما يساعد -بإذن الله- في اتخاذ القرارات الطبية الدقيقة وخطة العلاج في وقتٍ قياسي وبإشراف فريق عمل عالي المؤهل.

تأتي هذه الخطوة سعياً لاستدامة خدمات الرعاية الصحية ؛ بهدف تقديم خدمات مخبرية وطبية ذات جودة عالية يستفيد منها المواطن والمقيم وتواصلاً للجهود المبذولة لتطوير منظومة الخدمات الصحية وتجويدها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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