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علاج المسامات الواسعة

علاج المسامات الواسعة قد تكون مسام الشخص ملحوظة بشكل أو بآخر حسب نوع بشرته إذا كان الشخص قلقًا بشأن ظهور مسامهم فهناك بعض العلاجات المنزلية التي قد تساعد هناك نوعان من المسام. يطلق المرء زيت الجسم الطبيعي والذي يسمى الزهم الآخر يطلق العرق في بعض الأحيان قد تظهر المسام التي تطلق الزيت متضخمة.

لا يمكن التخلص من المسام الواسعة ولكن هناك طرق لتقليل ظهورها تستكشف هذه المقالة كيفية تقليل ظهور المسام الكبيرة ويناقش أيضًا كيفية تعزيز صحة الجلد وما هي العلاجات الأخرى المتاحة.

حقائق سريعة عن كيفية التخلص من المسام الواسعة

المسام هي ثقوب صغيرة في جلد الشخص.

إذا كان لدى الشخص مسام كبيرة فقد لا يتمكن من تغيير ذلك.

قد يكون من الممكن تقليل المظهر من خلال إبقائها غير مسدودة.

عندما تنظر إلى المرآة هل تشعر أن بشرتك ستبدو أكثر جاذبية إذا كان بإمكانك تقليص تلك المسام الكبيرة في الواقع هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لجعل المسام أقل وضوحًا الكثير من هذا يمكنك القيام به بنفسك استخدم فقط منتجات العناية بالبشرة والمكياج التي لا تسبب انسداد المسام.

تعني كلمة غير كوميدوغينيك أن المنتج لن يسد المسام عندما تسد المسام فإنها تتسع مما يجعل مسامك تبدو أكثر وضوحًا لتجنب انسداد المسام ابحث عن أحد المصطلحات التالية في كل شيء تقوم بتطبيقه على وجهك غير كوميدوغينيك خالي من الزيت لن تسد المسام إذا كنت لا ترى أحد هذه المصطلحات فلا تستخدم المنتج.

أسباب وجود المسامات الواسعة

جلد كل شخص مغطى بشعر صغير باستثناء راحة اليدين والقدمين. كل بصيلة شعر بها مسام في الجزء العلوي منها تحتوي بصيلات الشعر داخلها على غدة تنتج الزيت وهذا ما يسمى بالغدة الدهنية عندما تطلق الغدة الدهنية الزيت يرتفع الزيت إلى أعلى الجلد ويتجمع في المسام

وفقًا لدراسة فإن الأسباب الرئيسية لتضخم المسام هي:

الزهم المفرط: يحدث هذا عندما تفرز الغدة الدهنية لدى الشخص الكثير من الزيت وتكون بشرته دهنية.

قلة المرونة حول المسام: يحدث هذا عندما يصبح الجلد أقل ليونة وتظهر المسام متضخمة.

زيادة حجم بصيلات الشعر: يحدث هذا عندما تنسد المسام الموجودة في نهاية بصيلات الشعر.

عندما يتجمع الزيت في المسام ويتحد مع الأوساخ أو المكياج يمكن أن تنسد المسام يؤدي ذلك إلى شد المسام مما يجعلها تبدو أكبر مما هي عليه إذا ظل المسام مسدودًا فقد تظهر بثرة مدى نشاط الغدد الدهنية لدى الشخص يعتمد على جيناتها كما أنه يعتمد على حجم مسامها وجود مسام كبيرة ليس مشكلة صحية حجم المسام هو اعتبار جمالي بحت قد لا يكون من الممكن التخلص من المسام الكبيرة ولكن يمكن لمعظم الناس تقليل مظهرها أفضل طريقة للقيام بذلك هي التأكد من أن بشرتهم تبقى مرنة وأن مسامها تبقى غير مسدودة.

علاج المسامات الواسعة بالماء الدافئ

المسام المسدودة أو البشرة الدهنية يمكن أن تجعل المسام تبدو أكبر يمكن أن يؤدي التطهير مرتين يوميًا إلى فتح المسام ومنع انسداد المسام وتقليل الدهون عند تنظيف وجه ستحتاجين إلى:

استخدم الماء الدافئ يمكن أن يؤدي الماء الساخن إلى تهيج بشرتك مما يجعل المسام تبدو أكبر اغسل وجهك بلطف يمكن أن يؤدي التقشير إلى تهيج بشرتك مما يسبب الالتهاب عندما يكون الجلد ملتهبًا تميل المسام إلى أن تكون أكثر وضوحًا ابحث عن منظف لطيف لا يسبب انسداد المسام مرة أخرى أنت تريد أن تفعل كل ما في وسعك لوقف تهيج بشرتك والتوقف عن انسداد مسامك.

علاج المسامات الواسعة باستخدم الريتينول

إذا كانت بشرتك دهنية أو حب شباب خفيف أو بدت بشرتك أقل صلابة مما كانت عليه من قبل يمكن أن تبدو المسام أكبر قد يساعد استخدام منتج للعناية بالبشرة مع الريتينول أو الريتينيل بالميتات للحصول على أفضل النتائج ضعي المنتج قبل الذهاب إلى الفراش يجد بعض الناس أن هذا النوع من منتجات العناية بالبشرة يهيج بشرتهم يمكنك منع ذلك عن طريق غسل وجهك ثم الانتظار لمدة 30 دقيقة لتطبيق المنتج.

علاج المسامات الواسعة بحمض الساليسيليك

حب الشباب يسد المسام مما يجعل مسامك أكثر وضوحًا قد يساعد استخدام منظف بحمض الساليسيليك تشير الدراسات إلى أن حمض الساليسيليك يمكنه فتح المسام المسدودة بعض المنظفات التي تحتوي على حمض الساليسيليك لطيفة بما يكفي لاستخدامها يوميًا إذا تسبب حمض الساليسيليك في جفاف الجلد أو تهيجه جرب استخدام المنظفات بالتناوب استخدم منظفًا معتدلًا غير كوميدوغينيك عند الاستيقاظ ومنظف حمض الساليسيليك قبل النوم.

كثير من الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب يحتاجون إلى أكثر من حب الشباب الساليسيليك للسيطرة على حب الشباب ستجد المزيد من المعلومات حول كيفية علاج حب الشباب في حب الشباب التشخيص والعلاج.

كلما دمرت أشعة الشمس بشرتك قل تماسكها عندما تبدأ البشرة في فقدان تماسكها تبدو المسام أكثر وضوحًا يساعد تطبيق واقي من الشمس واسع الطيف ومقاوم للماء بمعامل حماية 30 أو أعلى على منع تلف الجلد الناتج عن أشعة الشمس لحماية بشرتك ضع واقي الشمس كل يوم حتى عندما تمطر أو باردة في الخارج في كل مرة تضرب أشعة الشمس بشرتنا يمكن أن تضر بشرتنا. يتراكم هذا الضرر بمرور الوقت.

علاج المسامات الواسعة بالتقشير

قد يقلل التقشير من ظهور المسام للحصول على النتائج التي تريدينها تحتاجين إلى التقشير بأمان لتجنب إتلاف بشرتك يمكنك معرفة كيفية القيام بذلك من خلال مشاهدة كيفية التقشير بأمان في المنزل إذا كان تقشير بشرتك يجعلك غير مرتاح أو كنت غير متأكد من أن هذا مناسب لك يمكن لطبيب الأمراض الجلدية المعتمد مساعدتك من خلال زيارة طبيب الأمراض الجلدية يمكنك معرفة ما إذا كان التقشير قد يساعد في تقليل ظهور مسامك قد يكون طبيب الأمراض الجلدية قادرًا أيضًا على تقشير بشرتك أثناء زيارة المكتب.

كن لطيفًا مع بشرتك

لن يؤدي فرك وجهك إلى تنظيفه لكن التقشير يمكن أن يهيج بشرتك مما يجعل مسامك تبدو أكبر يمكن أن يؤدي أيضًا العبث بالمسام أو عصرها أو حفرها إلى تهيج بشرتك مما يجعل المسام تبدو أكثر وضوحًا لهذه الأسباب يجب أن تكوني لطيفة مع بشرتك لا تفركي أو تفركي أو تضغطي على بشرة وجهك أبدًا.

علاج الجلد المترهل

مع تقدمنا ​​في العمر تفقد بشرتنا تماسكها وتبدأ في الترهل تبدو المسام أكبر عند ترهل الجلد يمكن لطبيب الأمراض الجلدية المعتمد من البورد فحص بشرتك وإخبارك بما يمكن أن يشد بشرتك يمكن إجراء العديد من الإجراءات في عيادة طبيب الأمراض الجلدية ولا تتطلب فترة نقاهة يمكنك التعرف على العديد من الخيارات لمنح بشرتك شدًا من خلال العديد من الطرق لشد الجلد المترهل.

اختيار المنتجات المائية

إذا كان لدى الشخص بشرة دهنية فعليه التأكد من استخدامه للمنتجات ذات الأساس المائي. يتجنب استخدام المنتجات ذات الأساس المائي دخول الزيوت الزائدة إلى المسام يجب على الشخص ذو البشرة الدهنية والمسام الكبيرة تجنب المنتجات الزيتية قد يؤدي ذلك إلى زيادة الدهون على الجلد مما يجعل المسام تبدو أكبر.

غسل الوجه صباحاً ومساءً

غسل الوجه من أساسيات العناية بالبشرة ولكن مع توفر العديد من المنتجات قد ينسى الشخص مجرد استخدام الماء الدافئ والمنظف من الضروري اتباع عادة جيدة لغسل الوجه يساعد غسل الوجه كل صباح ومساء على التخلص من الزيوت والأوساخ من المسام مما يساعد على تقليل ظهورها.

اختيار المنظفات التي تحتوي على الجل

إذا كان لدى الشخص بشرة دهنية ويريد تقليل ظهور مسامها فعليه اختيار منظف يحتوي على مادة هلامية قد يترك المطهر المرطب بقايا في المسام ويزيد من الزيت. يساعد المنظف الذي يحتوي على الجل على إزالة الزيوت من المسام وتقليل ظهورها تتوفر العديد من المنتجات للشراء عبر الإنترنت.