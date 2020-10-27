الشرقية.. 177 فرصة استثمارية في حاضرة الدمام ومحافظات المنطقة

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الصفيان: شملت أنشطة متنوعة كالمهرجانات والفعاليات والألعاب المتنوعة

طرحت أمانة المنطقة الشرقية، 177 فرصة استثمارية للتأجير المؤقت في مختلف المواقع الاستثمارية في حاضرة الدمام، ومحافظات المنطقة، التي تأتي امتدادًا للفرص المطروحة خلال العام الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية محمد الصفيان، أن الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة، شملت أنشطة متنوعة كالمهرجانات والفعاليات والألعاب المتنوعة والدراجات الهوائية والكشكات وعربات الأطعمة وغيرها من الأنشطة المؤقتة.

وبيّن الصفيان، أن هذه الفرص الاستثمارية تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والخدمات، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين، بإيجاد فرص وبيئة استثمارية جاذبة، وتوفير الفرص الوظيفية وتوطينها؛ داعيًّا الراغبين في هذه الفرص إلى تصفح بوابة "فرص"، وتطبيق "فرص" الذكي؛ للاطلاع على كل جديد من الفرص والمواقع الاستثمارية، والتواصل إلكترونيًّا مع وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، والمشاركة في مقترحات وتحديد أولويات الاستثمار بالمنطقة.أمانة المنطقة الشرقية