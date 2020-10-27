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الدرع الخلفي الخزفي أكثر مرونة وتحملًا من الإصدارات السابقة

أجرى عدد من خبراء التقنية اختبار السقوط لهواتف "آيفون 12" الجديدة من شركة "أبل".

واكتشف الخبراء -بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- أن شاشات "آيفون 12" الجديدة جيدة وأفضل في التحمل من النسخ السابقة "آيفون 11".

وأظهر الاختبار أن شاشة "آيفون 12" والدرع الخلفي الخزفي أكثر مرونة وتحمّلًا في السقوط من الإصدارات السابقة.

ويكشف الاختبار أن سطح الشاشة المحسّن لعائلة هواتف "آيفون 12"، مكّنها من السقوط على ارتفاع 6 أقدام على الرصيف بشكل أفضل.

ولكن ظهرت بعد الأضرار المرئية عند سقوط "آيفون 12"، وإن كانت -وفقًا للخبراء- آمنة نسبيًّا، مع وجود شقوق وجروح صغيرة عند الحواف.

أما هاتف "آيفون 12 برو"، الأثقل قليلًا؛ فعانى من صدع في النصف السفلي.

وفي اختبار السقوط الخلفي الحر، كان هاتف "آيفون 12" الأفضل؛ حيث كان الزجاج الخلفي الأساسي سليمًا فعليًّا رغم سقوطه على الرصيف؛ بينما تحطم زجاج "آيفون 12 برو" وتهشمت الكاميرات ذات الزاوية الواسعة.

وكلا الهاتفين "آيفون 12" و"آيفون 12 برو" ظهر عليه آثار سحجات غير محببة عند خوضها لاختبار الجر على الأرض.