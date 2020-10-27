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علاج تصبغات الجلد

علاج تصبغات الجلد عندما يتعلق الأمر بعلاجات البقع الداكنة فهناك العديد من الخيارات المتاحة التي قد يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ ما المكونات التي يجب أن تبحث عنها والأهم من ذلك أيها سيتخلص من البقع الداكنة إلى الأبد للإجابة على هذه الأسئلة تحدثت SELF إلى العديد من أطباء الجلد لمعرفة كيفية علاجهم للبقع الداكنة على الوجه لأنني كمحرر تجميل فإن مهمتي النهائية هي الحصول على بشرة خالية من العيوب كما تعلمون أنا لا أحتاج حتى إلى أي نوع من أنواع المكياج التي نرغب فيها جميعًا لكني لم أصل إلى هناك بعد.

الشيء الأول الذي يمنعني من هدفي بدون مكياج بقع سوداء لون البشرة المتفاوت يجعلني أصل إلى حقيبة مكياجي مرارًا وتكرارًا مع ذلك استمر في القراءة لمعرفة أسباب البقع الداكنة في المقام الأول بالإضافة إلى تسعة علاجات للبقع الداكنة يوصي بها أطباء الجلد يشير التصبغ إلى لون الجلد تسبب اضطرابات تصبغ الجلد تغيرات في لون بشرتك تصنع خلايا الجلد الميلانين وهي الصبغة المسؤولة عن لون بشرتك.

علاج تصبغات الجلد

فرط التصبغ هو حالة تؤدي إلى تغميق لون بشرتك يمكن أن يؤثر ذلك على بقع من جلدك أو جسمك بالكامل البقع العمرية وتسمى أيضًا بقع الكبد هي نوع شائع من فرط التصبغ عادة ما يكون فرط التصبغ غير ضار ولكن يمكن أن يكون سببه في بعض الأحيان حالة طبية كامنة يمكن أن تسبب بعض الأدوية أيضًا تغميق لون بشرتك إنها قضية تجميلية بالنسبة لمعظم الناس.

هناك عدة طرق لعلاج فرط التصبغ في المنزل في حين أن العديد من العلاجات التي نشاركها هنا هي قصصية تشير بعض الأبحاث إلى أن مكوناتها الرئيسية تعمل على تصبغ الجلد.

علاج تصبغات الجلد بخل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك والذي أظهرت الأبحاث أنه قد يخفف تصبغ الجلد لاستخدام هذا العلاج

امزج مقادير متساوية من خل التفاح والماء في وعاء.

ضعيه على البقع الداكنة واتركيه لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

اشطفه بالماء الفاتر.

كرر مرتين يوميًا لتحقيق النتائج التي تريدها.

علاج تصبغات الجلد بالصبار

يحتوي الصبار على الألوين وهو مركب طبيعي لإزالة التصبغ ثبت أنه يعمل على تفتيح البشرة ويعمل بفعالية كعلاج لفرط التصبغ غير السام

ضع جل الصبار النقي على المناطق المصطبغة قبل النوم.

اشطفها بالماء الدافئ في صباح اليوم التالي.

كرر يوميًا حتى يتحسن لون بشرتك.

علاج تصبغات الجلد بالبصل الاحمر

مستخلص البصل الأحمر Allium cepa هو أحد مكونات بعض كريمات تفتيح البشرة والندبات المتوفرة تجارياً وجدت الأبحاث أن قشر البصل الأحمر المجفف يمكن أن يعمل على تفتيح البشرة بشكل فعال ابحث عن كريمات فرط تصبغ تحتوي على Allium cepa واستخدمها حسب التوجيهات.

علاج تصبغات الجلد بالتقشير الكيميائي

يقول الدكتور جمال إن علاجات التقشير مثل التقشير الكيميائي تزيل الطبقات العليا من الجلد الميت مما يساعد على تقليل المظهر الباهت للجلد بحيث يعكس الضوء بشكل أفضل ويبدو متوهجًا يقول بمرور الوقت يمكن أن تحفز هذه العلاجات إنتاج الكولاجين وتعزز دوران الخلايا وتقلل من ظهور البقع الداكنة لكن احذر من التقشير الكيميائي القوي جدًا والذي يمكن أن يحرق الجلد.

تشمل المكونات النشطة الشائعة في التقشير الاحترافي أحماض الجليكوليك والماندليك والساليسيليك واللاكتيك جنبًا إلى جنب مع حمض ثلاثي كلورو أسيتيك يضيف الدكتور جمال أنه بينما يتوفر التقشير في المنزل فإنه من المرجح أن يتخلص من الجلد الميت بدلاً من أن يصبح عميقًا بدرجة كافية لتفتيح البقع الداكنة بالطبع ضع في اعتبارك أن التقشير الكيميائي يمكن أن يكون قاسيًا خاصة على البشرة الحساسة لذا تأكد من التحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية حول كيفية تفاعلك قبل الحجز.

عادةً ما تكون هناك حاجة إلى ثلاثة إلى ستة علاجات ربما أكثر من ثلاثة إلى أربعة أسابيع لرؤية النتائج ملحوظة التقشير العميق له مخاطر أكبر ولكنه قد يتطلب علاجًا واحدًا أو اثنين فقط.

مستخلص الشاي الأخضر

تشير الأبحاث إلى أن مستخلص الشاي الأخضر قد يكون له تأثير مزيل للبشرة عند وضعه على الجلد يمكنك شراء مستخلص الشاي الأخضر وتطبيقه حسب التوجيهات تقترح بعض المواقع الإلكترونية وضع أكياس الشاي الأخضر على البقع الداكنة للحصول على تأثير تفتيح على الرغم من عدم وجود دليل يدعم هذا الادعاء إذا كنت ترغب في تجربته فاتبع الخطوات التالية:

انقع كيس شاي أخضر في ماء مغلي لمدة ثلاث إلى خمس دقائق.

أزل كيس الشاي من الماء واتركه يبرد لا تريد أن تحرق بشرتك.

افركي كيس الشاي على البقع الداكنة.

كرر مرتين في اليوم حتى تحصل على النتائج.

علاج تصبغات الجلد بالشاي الأسود

وجدت دراسة حيوانية نُشرت أن ماء الشاي الأسود يخفف البقع الداكنة على خنازير غينيا تم وضع ماء الشاي الأسود مرتين في اليوم ستة أيام في الأسبوع لمدة أربعة أسابيع لتجربة نسختك الخاصة من علاج فرط التصبغ في المنزل:

أضف ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأسود الطازج إلى كوب من الماء المقطر المغلي.

انقع لمدة ساعتين ثم صفي لإزالة الأوراق.

انقعي كرة قطنية في ماء الشاي وضعيها على مناطق فرط التصبغ مرتين في اليوم.

كرر كل يوم لمدة ستة أيام في الأسبوع على مدار أربعة أسابيع.

فوائد العرق سوس في التخلص من تصبغ الجلد

يحتوي مستخلص عرق السوس على مكونات نشطة ثبت أنها تخفف فرط التصبغ الناتج عن الكلف والتعرض للشمس. الكريمات الموضعية التي تحتوي على خلاصة عرق السوس متوفرة بدون وصفة طبية استخدمه وفقًا للإرشادات الموجودة على العبوة.

علاج البقع الداكنة بالحليب

لقد ثبت أن الحليب واللبن الرائب وحتى اللبن الرائب تعمل على تفتيح لون البشرة بشكل فعال حمض اللاكتيك هو المكون المسؤول عن هذا التأثير لاستخدام أي من هذه لعلاج التصبغ:

انقعي قطعة قطن في الحليب.

افركيها على بقع الجلد الداكنة مرتين في اليوم.

كرر يوميا حتى ترى النتائج.

استخدام معجون الطماطم في علاج البقع الداكنة

وجدت دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية أن معجون الطماطم الغني بالليكوبين يحمي الجلد من الجوانب قصيرة وطويلة الأجل لتلف الصورة استهلك المشاركون في الدراسة 55 جرامًا من معجون الطماطم في زيت الزيتون يوميًا لمدة 12 أسبوعًا.

مستخلصات الأوركيد

تعتبر مستخلصات الأوركيد فعالة مثل علاجات فرط تصبغ فيتامين سي وفقًا للبحث أدى تطبيق مستخلصات الأوركيد الغنية على الجلد لمدة ثمانية أسابيع إلى تحسين حجم ومظهر البقع الداكنة يمكنك شراء منتجات البشرة التي تحتوي على خلاصة الأوركيد بما في ذلك الأقنعة والكريمات والمقشرات استخدمه وفقًا للإرشادات للحصول على أفضل النتائج.

عادة ما يكون فرط التصبغ مصدر قلق تجميلي وليس طبيًا هناك العديد من العلاجات المنزلية للتصبغات التي يمكن أن تساعدك على تفتيح البقع الداكنة تحدث إلى طبيبك إذا كنت قلقًا بشأن تصبغ بشرتك أو تشك في أن تلون بشرتك ناتج عن حالة طبية أو دواء كامن.