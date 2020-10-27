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علاج خشونة الجلد

علاج خشونة الجلد والجلد هو أكبر عضو في الجسم ويمكن أن يتراوح من الطبيعي إلى شديد الجفاف اعتمادًا على العديد من العوامل عادةً ما تتطور البشرة شديدة الجفاف تدريجيًا من البشرة العادية إلى البشرة الجافة ثم في النهاية تكون البشرة شديدة الجفاف .

يتكون الجلد من ثلاث طبقات الطبقة العليا هي البشرة البشرة هي المكان الذي يتم فيه تحديد درجة لون البشرة وتشكل حاجزًا مقاومًا للماء بين أعضائنا الداخلية والبيئة الخارجية عندما تظهر مشاكل البشرة الجافة فإن البشرة هي المكان الذي تكمن فيه المشاكل تم العثور على الأدمة تحت البشرة حيث توجد الأنسجة الضامة وبصيلات الشعر والغدد العرقية الطبقة الثالثة والأعمق من الجلد هي اللحمة أو النسيج تحت الجلد والذي يتكون من الدهون والنسيج الضام. ستبدو طبقات الجلد هذه وتعمل بشكل مختلف بناءً على نوع البشرة.

علاج خشونة الجلد

تحتوي البشرة العادية على حاجز أقوى يساعد على حبس الرطوبة فيها الجلد الطبيعي هو مصطلح يستخدم لوصف البشرة المتوازنة بمعنى أنها ليست دهنية جدًا أو جافة جدًا بشكل عام تتمتع أنواع البشرة العادية بتوازن متساوٍ في إنتاج الدهون وهي مادة دهنية وشمعية تعمل على تليين سطح الجلد ومقاومة للماء الجلد الجاف لديه حاجز أضعف يسمح للرطوبة بالتبخر بسهولة مما يجعل الجلد مشدودًا وخشن المظهر.

يحدث جفاف الجلد عندما تنتج خلايا الجلد كمية أقل من الدهون الزيوت الطبيعية من اللازم يؤدي هذا النقص في الزهم إلى شعور الجلد بالضيق مع ملمس باهت أو خشن المظهر تقول الدكتورة ديبرا جاليمان أخصائية الأمراض الجلدية يمكن أن يحدث هذا الشعور بجلدك المشدود في جميع أنحاء جسمك أينما كان لديك غدد دهنية وتنتج دهون أقل من اللازم ستشعر بشرتك بالجفاف والضيق وأستاذ مساعد في طب الأمراض الجلدية في كلية الطب إيكان في جبل سيناء.

كيفية العناية بالجلد الخشن

للبشرة شديدة الجفاف حاجز حماية ضعيف للغاية لذلك تتسرب الرطوبة بسهولة تاركة البشرة خشنة ومتشققة ومتقشرة يمكن أن تشعر البشرة الجافة الشديدة بالخشونة أو الضيق أو الحكة يمكن التعرف عليه أيضًا من خلال تقشر الجلد ويمكن أحيانًا معالجة التشققات والنزيف إذا لم يكن كذلك في الجلد شديد الجفاف يكون هناك القليل جدًا من الدهون إن وجدت يقول الدكتور جليمان من الناحية المثالية تكون بشرتك في أفضل حالاتها عندما يكون هناك توازن مع إفراز الدهون يجب أن يكون هناك توازن مع رطوبة البشرة.

علامات جفاف الجلد

الخشونة عادةً ما يمكن وصف بعض أنواع الجلد الخشن بالأكزيما يمكن أن يتغير لونها وتتقشر وعلى سبيل المثال يمكن أن تعلق أحيانًا على الأقمشة يمكن أن يبدو هذا غالبًا كطفح جلدي جاف ويمكن أن يظهر على أي جزء من الجسم أيضًا يمكن أن يكون التقرن الشعري أيضًا أحمر اللون وله نسيج شبيه بورق الصنفرة والذي يمكن أن يعلق على الأقمشة وأحيانًا تخدشها يقول الدكتور تود بيسنوف من مركز التيميت إيماج ميديكال ميديكال.

حكة شديدة ابتعد عن الاستحمام بالماء الساخن لأن ذلك سيجعل البشرة أكثر جفافاً ويزيد من الحكة يقول الدكتور جليمان المنتجات السميكة والثقيلة لها قدرة أكبر على البقاء وستحافظ على الماء من التبخر من بشرتك عندما يفقد الجلد الكثير من الرطوبة يتسبب ذلك في الحكة كما يقول الدكتور جاليمان بمجرد إعادة الترطيب ستشعر أن الحكة تبدأ في الانخفاض.

تقشر خفيف إلى شديد إذا بدأت بشرتك تتساقط في رقائق كبيرة أو رأيت قشورًا من الجلد على ملابسك السوداء فهذه علامة موثوقة على أن بشرتك جافة بشدة وتحتاج إلى بعض العناية الإضافية التقشر هو بالتأكيد أحد أعراض البشرة الجافة جدًا لمنع حدوث ذلك نحتاج إلى الحفاظ على ترطيب البشرة شرب ما لا يقل عن 7-8 أكواب من الماء يمكن أن يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم تأكد من ترطيب بشرتك دائمًا يقول الدكتور جليمان.

نصيحة طبيب الأمراض الجلدية لتقليل حدوث التقشر من المهم أن تغسل جيدًا عندما نأتي من الخارج لإزالة أي أوساخ أو تلوث من سطح الجلد يقول الدكتور جليمان قشر بلطف بقطعة قماش من المهم ألا تفرك بشدة بل تفرك برفق حتى أفضل بشرة في العالم ستبدو باهتة إذا لم يتم تقشيرها.

شقوق الجلد تقول ليزا آدم رئيسة قسم البحث والتطوير في Curel شقوق الجلد هي طريقة أخرى للتعبير عن شقوق صغيرة على الجلد إذا لم يتم علاجها يمكن أن تصبح شقوقًا أكبر بكثير يقول الدكتور جاليمان عندما تكون بشرتك شديدة الجفاف ستصاب بشرتك بشقوق صغيرة تُعرف أيضًا باسم تشققات الجلد وعندما يكون الجلد شديد الجفاف يكون حاجز الرطوبة قد تعرض للخطر ويحدث تشققات في الجلد.

يحدث التشقق عندما يفقد الجلد قدرته على الاحتفاظ بالرطوبة ويضعف حاجز الجلد. عندما يحدث هذا بسبب قلة الرطوبة يفقد الجلد مرونته ومع الإجهاد مثل التمدد أو تحريك الجلد يمكن أن ينكسر فعلاً يشرح آدمز يمكن أن تصبح التشققات في الكعب أو المفاصل على وجه الخصوص عميقة بشكل خاص وإذا لا يعالج يمكن أن يصاب

المناطق المعرضة لتشقق الجلد

الركبتين

المرفقين

الكاحلين

المفاصل

أنف

كعوب القدمين

أسباب جفاف الجلد

يحدث جفاف الجلد الشديد عندما لا ينتج الجلد دهونًا أو ينتج القليل جدًا منها بشكل طبيعي مما يترك البشرة تفتقر بشدة إلى الرطوبة يمكن أن تؤدي عوامل مختلفة إلى انخفاض في إنتاج الدهون من العوامل الوراثية إلى زيادة هرمون يسمى ديهدروتستوستيرون.

العوامل البيئية

يقول آدامز يمكن للبيئة أن تلعب دورًا مهمًا في حالة الجلد على سبيل المثال المناخات شديدة البرودة أو شديدة الجفاف بها رطوبة أقل في الهواء مما يعني رطوبة طبيعية أقل لبشرتك ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى جفاف الجلد في هذه الأنواع من البيئات تعتبر المستحضرات والكريمات الغنية بالرطوبة ضرورية لمنع الترطيب الأساسي من التسرب إلى البيئة وستحافظ الكريمات الغنية بالرطوبة على بشرتك ناعمة ورطبة مع منع الماء من التسرب.

تلعب الشمس أيضًا دورًا كبيرًا في التسبب في جفاف الجلد الشديد يؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية إلى فقدان طبقات الجلد العليا للترطيب وتحويلها في النهاية إلى حروق الشمس الطريقة الأكثر فاعلية لتجنب أضرار أشعة الشمس هي وضع واقي الشمس قبل الخروج من المنزل بـ 15 دقيقة وارتداء ملابس واقية مثل القبعات والقمصان ذات الأكمام الطويلة والخفيفة والسراويل الخفيفة عندما لا تحمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية يمكن للأشعة أن تدمر خلايا الجلد يمكن للضرر الذي يلحق بخلايا الجلد أن يسبب الجفاف ولون الجلد غير المتكافئ والذي يمكن أن يشار إليه باسم التصبغ يقول الدكتور جليمان.

علم الوراثة

يختلف التركيب الجيني لكل فرد عن الآخر وتحدد علامات محددة صحة وظيفة حاجز الجلد على سبيل المثال يُعتقد أن الأكزيما التأتبية مرتبطة بطفرة جينية يظهر هذا على الكثير من الأطفال في الأشهر القليلة الأولى من حياتهم تزداد احتمالية الإصابة بالأكزيما في مرحلة الطفولة بمرتين إلى ثلاث مرات لدى الأطفال الذين أصيب آباؤهم بها مع وظيفة حاجز الجلد تغيرات في دهون البشرة والتي تحدث غالبًا بسبب فقدان الماء مما يسمح للشقوق والفتحات بالتطور في الطبقة القرنية.

كما يقول الدكتور بيسنوف وهذا يسمح للمهيجات بإحداث الالتهاب الدهون مهمة لوظيفة حاجز البشرة يقلل حاجز الدهون من فقدان الماء وهو ضروري لبشرة قوية وصحية ورطبة الدهون بشكل عام مثل الجزيئات التي لا تذوب في الماء أشياء مثل سيراميد والأحماض الدهنية والكوليسترول والشمع والمنشطات يقول الدكتور بيسنوف.