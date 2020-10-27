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في 6 مراكز.. بدء العمل بعيادات "المدرب الصحي" في صحة القنفذة

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في 6 مراكز.. بدء العمل بعيادات "المدرب الصحي" في صحة القنفذة في 6 مراكز.. بدء العمل بعيادات "المدرب الصحي" في صحة القنفذة
تهدف إلى تحسين صحة الفرد والمجتمع وتمكينهم من تبني نمط حياة سليمة

في 6 مراكز.. بدء العمل بعيادات

أعلنت صحة القنفذة بدء العمل بعيادات "المدرب الصحي"، وذلك في 6 مراكز صحية، هي: "الخالدية، الحبيل، المظيلف، الصفه، نمرة، سبت شمران".

وأوضحت أن هذه العيادات تهدف إلى تحسين صحة الفرد والمجتمع وتمكينهم من تبني نمط حياة صحية سليمة من خلال التعليم والتدريب الصحي في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشارت إلى أنه يتم تعليم وتمكين المراجعين للمراكز، خاصة مراجعي الأمراض المزمنة على كيفية التعايش مع المرض والمتابعة الدقيقة والمستمرة لتحسين حالتهم الصحية والحد من المضاعفات.

ويتم تقديم الخدمة في العيادة عن طريق كادر صحي يتولى المتابعة المستمرة للمرضى وتغيير سلوكياتهم اليومية لتبني حياة صحية سليمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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