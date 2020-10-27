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قتلى وأسرى حوثيون في عملية تمشيط للجيش اليمني في شمال الجوف

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قتلى وأسرى حوثيون في عملية تمشيط للجيش اليمني في شمال الجوف قتلى وأسرى حوثيون في عملية تمشيط للجيش اليمني في شمال الجوف
للمواقع التي استعادها من قبضة المليشيات المدعومة من إيران بمديرية خب

قتلى وأسرى حوثيون في عملية تمشيط للجيش اليمني في شمال الجوف

أعلن الجيش اليمني، تنفيذ عملية تمشيط للمواقع التي استعادها من قبضة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران جنوب غرب معسكر الخنجر بمديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن العملية أسفرت عن مقتل وأسر عدد من عناصر المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، واستعادوا أسلحة وذخائر متنوعة.

وكان الجيش اليمني قد شن يوم الأحد هجومًا مباغتًا تَمَكّن خلاله من استعادة عدد من المواقع الحاكمة جنوب غرب معسكر الخنجر منها جبل خليف الجبارة.الجيش اليمني مليشيا الحوثي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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