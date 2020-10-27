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"خدمتكم أولوية" مبادرة من صحة نجران لخدمة المرضى في منازلهم

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"خدمتكم أولوية" مبادرة من صحة نجران لخدمة المرضى في منازلهم "خدمتكم أولوية" مبادرة من صحة نجران لخدمة المرضى في منازلهم
تهدف إلى تقديم الخدمات عن طريق الواتساب" دون القدوم للمستشفى

أطلقت "صحة نجران" -ممثلة في مستشفى الملك خالد- مبادرة "خدمتكم أولوية" التي تهدف إلى تقديم الخدمات الخاصة لمجموعة من الفئات عن طريق "الواتساب"، دون الحاجة لقدومهم إلى المستشفى.

وأوضحت "صحة نجران"، أن المبادرة تستهدف الفئات المشمولة بخدمات الرعاية المنزلية: كبار السن (فوق 60 عامًا)، الفئات ذات الاحتياج المرحلي، الأشخاص ذوي الإعاقة، والحالات التي تقرها اللجنة الطبية.

وتتضمن المبادرة تقديم الخدمات التالية: "تنسيق صرف العلاج وتوصيلها عبر خدمة "مكفي"، طباعة التقارير الطبية وإرسالها لأصحابها، عمل المواعيد للعيادات وتنسيق الحجوزات اللازمة (الأشعة، المناظير) وجميع الإجراءات الطبية، طباعة وإرسال الفحوصات، نقل استفسارات المرضى لأطبائهم واستشاراتهم وتسهيل التواصل معهم بالتعاون مع مبادرة طبيبك في بيتك".

كما تشمل المبادرة أيضًا إعداد المريض عند ضرورة قدومه للمستشفى وتوفير الدم اللازم له من عربة نقل أو مرافقة أو غيرها من الخدمات، إضافة إلى صرف بطاقات أولوية للمرضى المستفيدين من الخدمة وإرسالها لهم، وتسهيل خدمات الطب المنزلي للفئة المستهدفة.

وأوضحت "صحة نجران"، أنه يمكن الاستفادة من "خدمتكم أولوية" عبر الواتساب على رقم 0566986974؛ وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الرابعة والنصف مساءً من الأحد حتى الخميس.صحة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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