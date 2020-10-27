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تعاملات الثلاثاء.. ارتفاع النفط وسط متابعة تطورات الجائحة

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تعاملات الثلاثاء.. ارتفاع أسعار النفط وسط متابعة تطورات الجائحة تعاملات الثلاثاء.. ارتفاع النفط وسط متابعة تطورات الجائحة
ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.9%

تعاملات الثلاثاء.. ارتفاع أسعار النفط وسط متابعة تطورات الجائحة

ارتفعت النفط خلال تعاملات الثلاثاء بعدما سجلت تراجعاً حاداً أمس الإثنين، وسط متابعة تطورات العرض والطلب في سوق الخام، في ظل الزيادة الحادة لإصابات "كورونا" في أوروبا والولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بمباحثات حزمة التحفيز المالي، أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي"، عن تفاؤلها حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بعدما أجرت مكالمة هاتفية مع وزير الخزانة "ستيفن منوشين" أمس الإثنين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.9% إلى 40.81 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% عند 38.85 دولار للبرميل.

ومن المقرر صدور تقديرات مخزونات الخام الأمريكية الأولية عن الأسبوع الماضي والصادرة عن معهد البترول في وقت لاحق اليوم.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية