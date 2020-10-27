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رئيس هيئة التعليم السابق بتركيا: الفساد في عهد أردوغان بلغ مستويات غير مسبوقة

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رئيس هيئة التعليم السابق بتركيا: الفساد في عهد أردوغان بلغ مستويات غير مسبوقة رئيس هيئة التعليم السابق بتركيا: الفساد في عهد أردوغان بلغ مستويات غير مسبوقة
قال: تفرض حظراً على المواقع لإخفاء فسادها عن الشعب التركي

رئيس هيئة التعليم السابق بتركيا: الفساد في عهد أردوغان بلغ مستويات غير مسبوقة

قال المعارض التركي يوسف ضياء أوزجان، إن الفساد في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، بلغ مستويات غير مسبوقة.

وأكد أوزجان، الرئيس السابق لهيئة التعليم العالي التركية، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن بلاده تعاني مستويات عالية من الفساد، وذلك على مدار السنوات العشر الأخيرة، مع استمرار حزب العدالة والتنمية في الحكم.

ولفت إلى أن تركيا بلغت مرحلة من الفساد تدفع الحكومة لفرض حظر على المواقع الإخبارية لإخفاء فسادها عن الشعب التركي وفقاً للعين الإخبارية.

وعمل أوزجان سفيراً لتركيا في بولندا، فيما يعد حالياً من الأعضاء المؤسسين لحزب المستقبل برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو.أردوغان تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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