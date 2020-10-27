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الأردن: تكنوقراط مرتاب وبيروقراط يتلاوم… أيهما يغير بسرعة… النهج الاقتصادي أم الصحي؟
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:01 مساءً
تفتيش استهدف فنادق معروفة بالرياض.. ضبط 48 مخالفة وإنذار 43 منشأة
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:54 مساءً
"الغامدي": الطائف تُنتج 500 مليون وردة سنويًّا
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:54 مساءً
شاهد.. ليلة تأبين ووفاء لـ"عبدالله الزيد" تفيض بمشاعر زملائه ومحبيه
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:54 مساءً
"تهديد في كل مكان".. فرنسا تحذر رعاياها وتبعث رسالة خطر بعد الصدمة!
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:54 مساءً
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:54 مساءً
"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:54 مساءً
ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:54 مساءً
بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:54 مساءً
"الفيصل" يزور "بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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بتوقيت مصر : بدء العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا
أخبار العالم
BBC News عربي
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 09:18 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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