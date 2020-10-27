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الأردن: تكنوقراط مرتاب وبيروقراط يتلاوم… أيهما يغير بسرعة… النهج الاقتصادي أم الصحي؟
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:01 مساءً
تفتيش استهدف فنادق معروفة بالرياض.. ضبط 48 مخالفة وإنذار 43 منشأة
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:54 مساءً
"الغامدي": الطائف تُنتج 500 مليون وردة سنويًّا
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:54 مساءً
شاهد.. ليلة تأبين ووفاء لـ"عبدالله الزيد" تفيض بمشاعر زملائه ومحبيه
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:54 مساءً
"تهديد في كل مكان".. فرنسا تحذر رعاياها وتبعث رسالة خطر بعد الصدمة!
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:54 مساءً
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:54 مساءً
"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:54 مساءً
ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:54 مساءً
بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:54 مساءً
"الفيصل" يزور "بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. ترامب وزوجته يلتقيان شبيهيهما الصغيرين أثناء الاحتفال بعيد "الهالوين"
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 09:01 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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