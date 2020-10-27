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استضافت شركة البيانات الدولية " آي دي سي " الأسبوع الماضي أكثر من 200 من كبار قادة تقنية المعلومات والاتصالات على منصتها الافتراضية الرائدة في القطاع ضمن فعاليات النسخة السنوية العاشرة من قمة الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات التي تُقيمها الشركة في المملكة العربية السعودية. واستعرضت القمة، التي انعقدت بحضور أكثر من 30 مؤسسة رائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، معلومات معمّقة حصرية قدّمها كلّ من المهندس على العسيري، الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" في المملكة العربية السعودية - الشريك الاستراتيجي للحدث؛ والمهندس فيصل أحمد باخشوين، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحول الرقمي- الشريك الحكومي للحدث.

وفي هذا السياق، قال المهندس العسيري: "أن قمة الرؤساء التنفيذيين تأتي في وقت تسعى فيه مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للرتقاء بمستويات النضج الرقمي، مشيراً إلى أهمية استخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبلوكتشين وانترنت الأشياء ودورها المحوري في تنمية القدرات والخبرات الرقمية المطلوبة لتحسين ادائنا وتوافقنا مع الرؤية الأكبر للمملكة، خصوصاً وأن العالم يتطلع إلى المملكة وتميزها التقني وقدرتها على إدارة الأزمات والظروف كما أن الجهات الحكومية في المملكة أثبتت بشكل فعال قدراتها الاستثنائية في خدمة المجتمع السعودي".

وقدّم هذا المؤتمر الافتراضي، الذي انعقد تحت شعار "السباق نحو إعادة الابتكار: ربط القادة لتمكين التحول الرقمي"، تجربة غامرة بالكامل لجميع المشاركين الذين تفاعلوا بسلاسة مع العروض التقديمية الغنية بالمحتوى وتواصلوا مع العارضين عبر خدمة الدردشة بالفيديو، وتفاعلوا مع الجهات الرئيسية الفاعلة في القطاع من خلال منصات مخصصة للتواصل. وتضمن جدول أعمال القمة توجيهات الخبراء حول أحدث التوجّهات في مجال السحابة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والريادة الرقمية والأتمتة الذكية ومستقبل العمل، من بين مواضيع أخرى كثيرة.

ومن جانبه، قال السيد حمزة نقشبندي، المدير الإقليمي لشركة "آي دي سي" في المملكة العربية السعودية والبحرين: "ستتمتّع الريادة الرقمية بأهمية بالغة للمؤسسات السعودية التي تتطلع إلى إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتحول الرقمي. وفي حين أن جائحة ’كوفيد-19‘ قد ساهمت في زيادة تعقيد عمليات صنع القرار الرقمي، شكّل المؤتمر فرصةً مثالية لتقديم المشورة للمؤسسات التجارية والحكومية في المملكة العربية السعودية حول تمكين نماذج الأعمال التنافسية وتحديد الفرص المتاحة لتحقيق النمو والاستدامة في هذه الأوقات الغير مسبوقة".

واختُتم المؤتمر بجوائز آي دي سي للتميز الرقمي 2020، حيث احتفت "آي دي سي" بالجهود التي يبذلها أبرز رواد تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية لطرح المبادرات التي تُحدث تغييرات جذرية على امتداد أربع فئات مختلفة. وفيما يلي قائمةً بأسماء الفائزين:

" جائزة أفضل رئيس تنفيذي لتقنية المعلومات لهذا العام " - سلطان أبو خشيم (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة)

" - سلطان أبو خشيم (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة) " جائزة أفضل رئيس التنفيذي لأمن المعلومات لهذا العام " - خالد صالح الحربي (أرامكو السعودية)

" - خالد صالح الحربي (أرامكو السعودية) " جائزة التميّز في الابتكار الرقمي " - المهندس فيصل أحمد باخشوين (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)

" - المهندس فيصل أحمد باخشوين (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) "جائزة التميّز في تحول مجال الأعمال" - ساجان ناير (هرفي للخدمات الغذائية)

ويُشار إلى أنّ لجنة التحكيم ضمّت شخصيات بارزة من شركة "آي دي سي" وشخصيات لامعة في المجال من المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات بالمملكة العربية السعودية في "آي دي سي":

المهندس علي العسيري ، الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)

، الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) السيد هشام آل الشيخ ، مساعد الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)

، مساعد الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) معالي الدكتور عصام عبدالله الوقيت ، مدير مركز المعلومات الوطني

، مدير مركز المعلومات الوطني السيد دارين وارنر ، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات، "نيوم"

، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات، "نيوم" السيد إبراهيم المقبل ، المدير التنفيذي للخدمات المساندة، الهيئة العامة للترفيه

، المدير التنفيذي للخدمات المساندة، الهيئة العامة للترفيه السيد صالح صالح، الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات ونائب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات، البنك الأهلي التجاري

وتتوجّه شركة "آي دي سي" بجزيل الشكر لجميع الشركاء الكرام على ما قدّموه من دعم: شركاء القمة – "في إم وير" و"تريند مايكرو" و"ريد هات" و"سوفتوير إيه جي" و"نوكيا" "وفورتينت"؛ الشركاء البلاتين - "في إم وير كاربون بلاك"، و"نوتانيكس" و"سيسكو سيستمز" و"ديل تكنولوجيز" و"أوتوميشن إني وير" و"يونيباث"، و"أوراكل" و"بي إم سي سوفتوير"؛ مجموعة التركيز المعنية بالتكنولوجيا – "بلاك بيري و"جوجل كلاود" و"ريميني ستريت" والنهل للحاسب الآلي و"إتش سي إل تكنولوجيز" و"أوبن تكست" و"سايبرسون" و"ديتاساد" و"مايندوير"/ "آر إس إيه"؛ شركاء المعرض – "بيور ستوريج" و"حوسبة"، و"لينوفو"، و"سيكوينس"؛ الشركاء الاستراتيجيون – برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) ومدينة دبي للإنترنت؛ الشريك الحكومي - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.