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"سعي" تبادر بتقديم برنامج تدريبي لموظفي شركة زين من ذوي الإعاقة

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الأول من نوعه وهو برنامج مكثف امتد لأسبوعين بمعدل خمسة أيام في الأسبوع

أقامت "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة برنامجًا تدريبيًا لموظفي شركة زين من ذوي الإعاقة في شراكة مجتمعية واستشعارًا بالمسؤولية تجاه شباب وشابات ذوي الإعاقة.

ويعد هذا البرنامج التدريبي الأول من نوعه، وهو برنامج مكثف امتد لأسبوعين بمعدل خمسة أيام في الأسبوع أقيم في الفترة من 11 / 10 / 2020- 22 /10 / 2020حيث يهدف البرنامج إلى رفع الأداء الوظيفي وتطوير المهارات الفنية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة بمتابعة حثيثة من إدارة مؤسسة سعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة.

ويأتي في مقدمتهم رئيس مجلس إدارتها: مرزوق بن عبدالله العتيبي وأعضاء مجلس الإدارة الذين لا يدخرون جهدًا في سبيل الوقوف إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم ليكونوا عونًا لأنفسهم ومشاركين بعطائهم في تحقيق رؤية الخير والنماء 2030م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية