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اللجنة الأمنية بالرياض تضبط 40 ألف قطعة من الرتب العسكرية المخالفة

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عُثر عليها بمحل غير مرخّص له وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق النظام

اللجنة الأمنية بالرياض تضبط 40 ألف قطعة من الرتب العسكرية المخالفة

فلاح الجوفان – الرياض: ‏ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض ٦٠ بدلة عسكرية في محل خياطة غير مصرح له، و٤ آلاف قطعة من الرتب والأنواط العسكرية المخالفة.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال جولة تفتيشية، قامت بها اللجنة مساء الاثنين، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض. وتم مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

‏وتأتي هذه الجولة بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة ونائبه اللذين يشددان على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

اللجنة الأمنية بالرياض تضبط 40 ألف قطعة من الرتب العسكرية المخالفة

اللجنة الأمنية بالرياض تضبط 40 ألف قطعة من الرتب العسكرية المخالفة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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