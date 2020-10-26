أخبار عاجلة

40 وفاة و3443 إصابة جديدة بكورونا في الاردن -
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" -
"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان -
ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16 -
بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات -
"الفيصل" يزور "بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم -
الاردن .. بدء استقبال المسافرين عبر 3 معابر حدودية برية -
السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية" -
مجموعة العشرين تشجّع الاقتصاد الدائري للكربون -
ديكتاتور عليه الرحيل.. قيادي إيراني: مسلحو "خامنئي" قتلوا المتظاهرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تنمية أبوعريش توزع ألف سلة غذائية على مستفيديها

Print
ضمن مبادرة  بر جازان "باسقات الخير"

تنمية أبوعريش توزع ألف سلة غذائية على مستفيديها

بدأت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش، اليوم، الاثنين، توزيع ألف سلة غذائية على المستفيدين من خدماتها.

يأتي ذلك، ضمن مبادرة جمعية "البر" الخيرية بجازان "باسقات الخير"، بحضور الأمين العام للجمعية، محمد علاوي، ورئيس لجنة التنمية، عبده راجحي.

وقال نائب رئيس اللجنة، صالح دهل: إن المبادرة جاءت تعزيزا للشراكة بين جمعية "البر" بجازان ولجنة تنمية أبوعريش، لتلبية احتياجات المستفيدين، مبينا أن السلال الغذائية تشمل مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة.

من جانبه، أوضح مشرف مراكز النشاط بتنمية أبوعريش يحيى معشي أن الفرق التطوعية التابعة للجنة شرعت في توزيع السلال الغذائية على الأسر المنتجة والمستفيدين من خدمات اللجنة.

وأثنى الأمين العام لجمعية البر بجازان، على جهود اللجنة وتميز برامجها، مؤكدًا أن الشراكة بين الجمعية واللجنة تعزز النجاح في تحقيق الأهداف الاجتماعية للمبادرة لخدمة أكبر عدد من المستفيدين من خلال مشاركة مراكز النشاط والفرق التطوعية باللجنة.

تنمية أبوعريش توزع ألف سلة غذائية على مستفيديها

تنمية أبوعريش توزع ألف سلة غذائية على مستفيديها

تنمية أبوعريش توزع ألف سلة غذائية على مستفيديها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تفتيش استهدف فنادق معروفة بالرياض.. ضبط 48 مخالفة وإنذار 43 منشأة

تفتيش استهدف فنادق معروفة بالرياض.. ضبط 48 مخالفة وإنذار 43 منشأة

"الغامدي": الطائف تُنتج 500 مليون وردة سنويًّا

"الغامدي": الطائف تُنتج 500 مليون وردة سنويًّا

شاهد.. ليلة تأبين ووفاء لـ"عبدالله الزيد" تفيض بمشاعر زملائه ومحبيه

شاهد.. ليلة تأبين ووفاء لـ"عبدالله الزيد" تفيض بمشاعر زملائه ومحبيه

"تهديد في كل مكان".. فرنسا تحذر رعاياها وتبعث رسالة خطر بعد الصدمة!

"تهديد في كل مكان".. فرنسا تحذر رعاياها وتبعث رسالة خطر بعد الصدمة!

شبكة عيون الإخبارية