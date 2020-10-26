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نجاح استئصال ورم نادر وكبير من بطن مريض تسبب في شلل جزئي في القدمين

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نجاح استئصال ورم نادر وكبير من بطن مريض تسبب في شلل جزئي في القدمين نجاح استئصال ورم نادر وكبير من بطن مريض تسبب في شلل جزئي في القدمين
فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة

نجاح استئصال ورم نادر وكبير من بطن مريض تسبب في شلل جزئي في القدمين

نجح فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة في استئصال ورم كبير من نوع نادر من بطن مريض سبّب له شللاً جزئياً في القدمين.
وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية والمغناطيسية وجود ورم كبير بالبطن أدى إلى الضغط على الوريد الأجوف السفلي والحالب الأيمن مع دفع الكلية اليمنى إلى الأعلى والقولون إلى الأسفل وامتداده إلى الفقرات القطنية مسبباً الضغط على النخاع الشوكي، وقد أظهر فحص العينة من الورم أنها من نوع نادر الحدوث في مثل هذا السن.
وتقرر إخضاع المريض لجراحة عاجلة لسرعة استئصال الورم مع إعطاء المريض جرعة من العلاج الإشعاعي داخل غرفة العمليات بجهاز IORT الذي يعدّ من أحدث الأجهزة الإشعاعية الطبية التي توفره المدينة الطبية ويعمل عليه أطباء ذوي كفاءة عالية.
وقد قام الفريق الطبي بإجراء الجراحة واستئصال الورم من البطن وفصل الحالب الأيمن والكلية اليمنى منه وكذلك القولون، مع التشريح الكامل للوريد الأجوف السفلي وقطع عضلة اللفائف مع المحافظة على الجذع القطني العجرفي، ثم بعد ذلك أُعطي العلاج الإشعاعي داخل غرفة العمليات في عملية استمرت 6 ساعات متواصلة.

وقد نُقل بعدها المريض إلى العناية المركزة ثم إلى الجناح الطبي بعد تماثل الحالة للشفاء -ولله الحمد- وتقليل وتخفيف الآلام التي كان يعاني منها بدرجة كبيرة، وتتم متابعة حالته مع عيادة جراحة العمود الفقري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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