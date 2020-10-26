"تعليم الطائف" تطلق غدًا مبادرة "سجلهم لنوصلهم"

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لتسجيل الطلبة في خدمة النقل المدرسي

تنطلق في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، غدًا، مبادرة "سجلهم لنوصلهم"، لتسجيل طلبة التربية الخاصة والأسر الضمانية في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1442هـ، في مكاتب التعليم والمدارس، فيما سيعتمد فقط على البيانات المسجلة في النظام.

تأتي المبادرة التي قدمتها شركة تطوير الخدمات النقل التعليمي على مستوى إدارات التعليم بالمملكة، لرفع نسب التسجيل في الخدمة، وللوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين وأولياء الأمور.

ووجه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال اللهيبي، تعميمًا لجميع المكاتب والمدارس بالإشراف والمتابعة على نشر خطة المبادرة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة لمكتب التعليم والمدارس ومراكز تنفيذ المبادرة، لتنفيذها، سواء تم التسجيل في نظام نور من قبل أولياء الأمور لأبنائهم من "ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الضمانية، والمدارس المضمومة"، أو من قبل مشرف أو مشرفة النقل بالمدرسة ودعم مسؤولي نظام "نور" في مكاتب التعليم والمدارس، لتحقيق هدف المبادرة أو شفرة الرابط، للمسح السريع عن طريق الجوال.