قبل 8 أيام من الاقتراع.. 60 مليون أمريكي يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

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توقعات بإقبال قياسي للناخبين

أدلى أكثر من 60 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل ثمانية أيام، وهي وتيرة قياسية قد تؤدي إلى أعلى نسبة مشاركة للناخبين منذ أكثر من قرن، بحسب بيانات من مشروع الانتخابات الأمريكية، اليوم (الاثنين).

وتعد هذه الحصيلة أحدث علامة على الاهتمام الشديد بالمنافسة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمنافس الديمقراطي جو بايدن، فضلاً عن رغبة الناخبين في الحد من خطر تعرضهم لـ"كوفيد -19"، الذي أودى بحياة حوالي 225000 شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويتمتع الديمقراطيون بميزة كبيرة في التصويت المبكر؛ بسبب اعتناقهم الاقتراع عبر البريد، الذي كان الجمهوريون يدلون به تاريخيًا بأعداد كبيرة، لكنهم تجنبوا ذلك وسط هجمات متكررة لا أساس لها من قبل "ترامب" الذي يعتبر أن النظام عرضة لعمليات احتيال واسعة النطاق، وفقاً لـ"رويترز".

ودفع المستوى المرتفع للتصويت المبكر الأستاذ بجامعة فلوريدا مايكل ماكدونالد، الذي يدير مشروع الانتخابات الأمريكية، إلى توقع إقبال قياسي للناخبين الأمريكيين بنحو 150 مليونًا، يمثلون 65 في المئة من المؤهلين للتصويت، وهو أعلى معدل منذ عام 1908.