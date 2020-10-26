أخبار عاجلة

40 وفاة و3443 إصابة جديدة بكورونا في الاردن -
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" -
"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان -
ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16 -
بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات -
"الفيصل" يزور "بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم -
الاردن .. بدء استقبال المسافرين عبر 3 معابر حدودية برية -
السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية" -
مجموعة العشرين تشجّع الاقتصاد الدائري للكربون -
ديكتاتور عليه الرحيل.. قيادي إيراني: مسلحو "خامنئي" قتلوا المتظاهرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قبل 8 أيام من الاقتراع.. 60 مليون أمريكي يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

Print
قبل 8 أيام من الاقتراع.. 60 مليون أمريكي يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة قبل 8 أيام من الاقتراع.. 60 مليون أمريكي يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
توقعات بإقبال قياسي للناخبين

قبل 8 أيام من الاقتراع.. 60 مليون أمريكي يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

أدلى أكثر من 60 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل ثمانية أيام، وهي وتيرة قياسية قد تؤدي إلى أعلى نسبة مشاركة للناخبين منذ أكثر من قرن، بحسب بيانات من مشروع الانتخابات الأمريكية، اليوم (الاثنين).

وتعد هذه الحصيلة أحدث علامة على الاهتمام الشديد بالمنافسة بين الرئيس الجمهوري دونالد والمنافس الديمقراطي جو بايدن، فضلاً عن رغبة الناخبين في الحد من خطر تعرضهم لـ"كوفيد -19"، الذي أودى بحياة حوالي 225000 شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويتمتع الديمقراطيون بميزة كبيرة في التصويت المبكر؛ بسبب اعتناقهم الاقتراع عبر البريد، الذي كان الجمهوريون يدلون به تاريخيًا بأعداد كبيرة، لكنهم تجنبوا ذلك وسط هجمات متكررة لا أساس لها من قبل "ترامب" الذي يعتبر أن النظام عرضة لعمليات احتيال واسعة النطاق، وفقاً لـ"رويترز".

ودفع المستوى المرتفع للتصويت المبكر الأستاذ بجامعة فلوريدا مايكل ماكدونالد، الذي يدير مشروع الانتخابات الأمريكية، إلى توقع إقبال قياسي للناخبين الأمريكيين بنحو 150 مليونًا، يمثلون 65 في المئة من المؤهلين للتصويت، وهو أعلى معدل منذ عام 1908.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"زوجات البائسين".. كيف أثر صعود ترامب على العلاقات الزوجية في الولايات المتحدة؟

"زوجات البائسين".. كيف أثر صعود ترامب على العلاقات الزوجية في الولايات المتحدة؟

يتوجهان إليها في نفس اليوم.. ما سبب احتدام المنافسة بين "ترامب" و"بايدن" على فلوريدا؟

يتوجهان إليها في نفس اليوم.. ما سبب احتدام المنافسة بين "ترامب" و"بايدن" على فلوريدا؟

8 الصبح - ترامب: ليس لدينا حرية صحافة

8 الصبح - ترامب: ليس لدينا حرية صحافة

شاهد "هروب" ترامب من مقابلة لـCNN في 1990 بسبب أسئلة عن نواديه للقمار

شاهد "هروب" ترامب من مقابلة لـCNN في 1990 بسبب أسئلة عن نواديه للقمار

شبكة عيون الإخبارية