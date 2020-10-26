أخبار عاجلة

40 وفاة و3443 إصابة جديدة بكورونا في الاردن -
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" -
"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان -
ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16 -
بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات -
"الفيصل" يزور "بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم -
الاردن .. بدء استقبال المسافرين عبر 3 معابر حدودية برية -
السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية" -
مجموعة العشرين تشجّع الاقتصاد الدائري للكربون -
ديكتاتور عليه الرحيل.. قيادي إيراني: مسلحو "خامنئي" قتلوا المتظاهرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حائل تسجل 12 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم

Print
5 حالات وفاة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 94

حائل تسجل 12 إصابة جديدة بـ

سجلت منطقة حائل اليوم 12 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها تسع حالات في مدينة حائل، وحالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وشهدت المنطقة تسجيل 5 حالات تعافٍ جديدة في مدينة حائل. فيما لم يتم تسجيل حالات وفيات جديدة اليوم.

وبحسب إنفوجرافيك، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغ إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة 6710 حالة، تعافت منها 6335 حالة، وبقيت 281 حالة نشطة، وبلغ عدد الوفيات 94 حالة.

وبيّن الإنفوجرافيك عدد الحالات الحرجة التي بلغت 17 حالة تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة تسجل 179 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و13 حالة وفاة

8 الصبح - الصحة تسجل 179 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و13 حالة وفاة

مصر تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة

مصر تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة

مصر تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة

مصر تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة

العراق يسجل 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية