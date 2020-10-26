حائل تسجل 12 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم

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5 حالات وفاة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 94

سجلت منطقة حائل اليوم 12 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها تسع حالات في مدينة حائل، وحالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وشهدت المنطقة تسجيل 5 حالات تعافٍ جديدة في مدينة حائل. فيما لم يتم تسجيل حالات وفيات جديدة اليوم.

وبحسب إنفوجرافيك، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغ إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة 6710 حالة، تعافت منها 6335 حالة، وبقيت 281 حالة نشطة، وبلغ عدد الوفيات 94 حالة.

وبيّن الإنفوجرافيك عدد الحالات الحرجة التي بلغت 17 حالة تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة.