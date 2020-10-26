وزير الشؤون الخارجية يستقبل سفير مالطا لدى المملكة

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"الجبير" يبحث التعاون الثنائي مع سفير الاتحاد الأوروبي

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية مالطا لدى المملكة، رايموند سرسيرو، الذي ودّعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وثمن الجهود الطيبة التي بذلها السفير "رايموند"، في توثيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية مالطا، متمنياً له دوام التوفيق.

كما استقبل "الجبير"، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، باتريك سيمونيه.

وشهد الاستقبال، بحث تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.