الأردن : 279ر2 مليار دينار قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية حتى حزيران

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جى بي سي نيوز :- بلغ إجمالي قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية المقدمة للأردن منذ عام 2012 ولغاية شهر حزيران للعام الحالي نحو 279ر2 مليار دينار، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وتوزعت قيمة المنح الموقعة لتاريخه والتي تقدر 631ر2 مليار دينار من أصل قيمة المنحة الخليجية المقدمة للأردن والبالغة 658ر2 مليار دينار، والمقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على: الصندوق السعودي للتنمية 886 مليون دينار، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 886 مليون دينار، والصندوق أبو ظبي للتنمية 859 مليون دينار. وقالت الوزارة ردا على استفسارات وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الأحد، إنه يتم السحب من المنحة الخليجية بطريقة التعويض اي بعد ان تقوم الحكومة بصرف مطالبات المشاريع وبعد ان يتم إرسال جميع معززات الصرف للمقاول او المورد. وأوضحت ان المبلغ المتبقي من المنحة الاماراتية والمقدر بـ27 مليون دينار، لم تستلم الحكومة اي مبلغ الا بعد ان تكون قد أنفقته حسب الاجراءات الحكومية المعتمدة، مبينة أن قيمة المنحة الاماراتية الاجمالي تبلغ 886 مليون دينار، حيث طلب صندوق ابو ظبي للتنمية ان يبقى المبلغ احتياطي لحين استكمال تنفيذ المشاريع. كما توزعت المنح الموقعة حسب القطاعات، قطاع الطرق 624 مليون دينار، والصحة 481 مليون دينار، الطاقة 415 مليون دينار، التنمية المحلية 376 مليون دينار، المياه والصرف الصحي 216 مليون دينار، التعليم العالي 196 مليون دينار، التعليم 141 مليون دينار، الاستثمار 98 مليون دينار، النقل 44 مليون دينار، اضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35 مليون دينار. وبينت الوزارة أن عدد المشاريع التي تم تنفيذها بلغ 58 مشروعا، في حين بلغ عدد المشاريع التي مازالت قيد التنفيذ 15 مشروعا، ومشروعا واحدا قيد الدراسة، وهي المشاريع التي يتم دراسة تمويلها من خلال الحكومة او الجهة المانحة إضافة إلى مشروع آخر قيد التحضير.

وأضافت الوزارة أن المشاريع التي تم الانتهاء من سحب تمويلها بلغ عددها 50 مشروعا، وهي المشاريع المستمرة المدرجة بالموازنة والتي تم تحديد مبلغ معين من المنحة الخليجية لتمويلها وتم سحب كامل هذه المنحة ولكن هناك مشاريع ما زالت تنفذ حيث انه بند سنوي مثل صيانة المستشفيات وصيانة المدارس.