أخبار عاجلة

40 وفاة و3443 إصابة جديدة بكورونا في الاردن -
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" -
"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان -
ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16 -
بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات -
"الفيصل" يزور "بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم -
الاردن .. بدء استقبال المسافرين عبر 3 معابر حدودية برية -
السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية" -
مجموعة العشرين تشجّع الاقتصاد الدائري للكربون -
ديكتاتور عليه الرحيل.. قيادي إيراني: مسلحو "خامنئي" قتلوا المتظاهرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

زراعة 35 ألف زهرة على طريق المسجد الحرام وميدان زمزم

Print
زراعة 35 ألف زهرة على طريق المسجد الحرام وميدان زمزم زراعة 35 ألف زهرة على طريق المسجد الحرام وميدان زمزم
ضمن مساعي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

زراعة 35 ألف زهرة على طريق المسجد الحرام وميدان زمزم

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة أعمال الزراعة والصيانة الدورية في عدد من المواقع بالعاصمة المقدسة؛ لتهيئة الحدائق العامة والمنتزهات لمرتاديها، حيث تمت زراعة 35 ألف زهرة من البفتة متعددة الألوان وزهور الأمرنتس.

واستهدفت هذه الجهود تحسين وتجميل أحياء وشوارع وميادين مكة المكرمة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الأعمال المُنفذة من قِبل الإدارة العامة للحدائق والتجميل بالأمانة على صيانة ونظافة الملاعب والحدائق العامة، حيث تم مؤخراً القيام بأعمال الصيانة لملعب النسيم، وحديقة الرجاء بالعدل، وحديقة النجمة بالنوارية.

يأتي ذلك في إطار السعي الدائم لتهيئة الحدائق والمنتزهات والميادين لمرتاديها من الأهالي والزوار، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء تحقيقاً لمستهدفات برنامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030 وتحسين المشهد البصري للعاصمة المقدسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"

"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"

"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان

"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان

ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16

ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16

بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات

بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات

شبكة عيون الإخبارية