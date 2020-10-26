زراعة 35 ألف زهرة على طريق المسجد الحرام وميدان زمزم

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ضمن مساعي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة أعمال الزراعة والصيانة الدورية في عدد من المواقع بالعاصمة المقدسة؛ لتهيئة الحدائق العامة والمنتزهات لمرتاديها، حيث تمت زراعة 35 ألف زهرة من البفتة متعددة الألوان وزهور الأمرنتس.

واستهدفت هذه الجهود تحسين وتجميل أحياء وشوارع وميادين مكة المكرمة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الأعمال المُنفذة من قِبل الإدارة العامة للحدائق والتجميل بالأمانة على صيانة ونظافة الملاعب والحدائق العامة، حيث تم مؤخراً القيام بأعمال الصيانة لملعب النسيم، وحديقة الرجاء بالعدل، وحديقة النجمة بالنوارية.

يأتي ذلك في إطار السعي الدائم لتهيئة الحدائق والمنتزهات والميادين لمرتاديها من الأهالي والزوار، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء تحقيقاً لمستهدفات برنامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030 وتحسين المشهد البصري للعاصمة المقدسة.