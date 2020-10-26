نادي الإبل يعلن جدول مسابقات مهرجان عبدالعزيز في نسخته الخامسة

★ ★ ★ ★ ★

الأسبوع الأول سيكون مخصصاً للمجاهيم

أعلن نادي الإبل، جدول مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، والذي ينطلق بداية ديسمبر المقبل، منتصف ربيع الثاني.

وقال النادي، بحسب جدول المسابقات: إن الأسبوع الأول سيكون مخصصاً للون الإبل المجاهيم، بمختلف مسمى المسابقات، وتبدأ بالفحل المنتج ثم المفاريد حتى تصل إلى فئة نخبة النخبة، ومن ثم تتوالى مسابقات الألوان الأخرى.

ويستعد ملاك الإبل المشاركون بالمهرجان، بتجهيز منقياتهم ووضع اللمسات الأخيرة للدفع بها للمنافسة القوية، وحضور أسماء لامعة في مجال الإبل الطيبة في المملكة والخليج التي تتميز بجمال الإبل النادر على مستوى دول العالم.

من جانب آخر، قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين: إن آلية الكشف الجديدة عن العبث تأتي امتداد للعمل على تطوير منافسات مسابقات الإبل، وستكون إضافة جديدة لإشراك الملاك في القضاء على هذه الآفة الدخيلة على عالم الإبل.

وأضاف "ابن حثلين": هذه الإضافة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنافسات العالمية، وستكون بإذن الله، مثال يحتذى به محلياً وعالمياً في مسابقات الجمال، مشيراً إلى أن تفاصيل الآلية سيتم الكشف عنها قريباً.