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الملك عبدالله الثاني يعزي سلطان بروناي بوفاة نجله الأمير عبدالعظيم

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الملك عبدالله الثاني يعزي سلطان بروناي بوفاة نجله الأمير عبدالعظيم الملك عبدالله الثاني يعزي سلطان بروناي بوفاة نجله الأمير عبدالعظيم

جى بي سي نيوز  :- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، برقية تعزية إلى جلالة السلطان حاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، بوفاة نجله المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير عبدالعظيم.
وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم جلالة السلطان حاج حسن البلقية، والأسرة المالكة وشعب بروناي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

جي بي سي نيوز

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