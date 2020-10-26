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صور.. ضبط 200 ألف قرص دواء مجهول المصدر داخل مخزن بالإسكندرية

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صور.. ضبط 200 ألف قرص دواء مجهول المصدر داخل مخزن بالإسكندرية صور.. ضبط 200 ألف قرص دواء مجهول المصدر داخل مخزن بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

03:45 م الإثنين 26 أكتوبر 2020

الإسكندرية - محمد عامر:

نجح ضباط شرطة والتجارة الداخلية بالإسكندرية في ضبط، 200 ألف قرص دوائي مجهول المصدر داخل مخزن أدوية بدون ترخيص بأحد الشقق السكنية بمنطقة سموحة.

وردت معلومات لمباحث إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء سامح رفعت، من ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص بأحد الشقق السكنية في عمارات الجمارك الكائنة بشارع الدكتور محمد داوود سموحة.

داهمت قوة أمنية المخزن بحضور العقيد محمد العتر، والرائد عادل نبيل، رئيس وحدة مباحث تموين شرق الإسكندرية، وعُثر بداخله على كمية تبلغ 200 ألف قرص دوائي مجهول المصدر وغير مرخص من وزارة الصحة المصرية.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ضبط 200 ألف قرص دوائي مجهول المصدر في مخزن بالإسكندرية (2)

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