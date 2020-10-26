صور.. ضبط 200 ألف قرص دواء مجهول المصدر داخل مخزن بالإسكندرية

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الإسكندرية - محمد عامر:

نجح ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية في ضبط، 200 ألف قرص دوائي مجهول المصدر داخل مخزن أدوية بدون ترخيص بأحد الشقق السكنية بمنطقة سموحة.

وردت معلومات لمباحث إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء سامح رفعت، من ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص بأحد الشقق السكنية في عمارات الجمارك الكائنة بشارع الدكتور محمد داوود سموحة.

داهمت قوة أمنية المخزن بحضور العقيد محمد العتر، والرائد عادل نبيل، رئيس وحدة مباحث تموين شرق الإسكندرية، وعُثر بداخله على كمية تبلغ 200 ألف قرص دوائي مجهول المصدر وغير مرخص من وزارة الصحة المصرية.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.