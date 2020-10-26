سوريا.. إصابة 5 مدنيين في غارة روسية على إدلب

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جي بي سي نيوز :- أصيب 5 مدنيين، بينهم طفلان، جراء غارة جوية روسية على أماكن سكنية في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وقال حسن الأحمد، أحد أفراد الدفاع المدني بإدلب، الأربعاء، إن المقاتلات الروسية نفذت غارة على قرية "الرامي" بإدلب.

وأوضح الأحمد، في حديث للأناضول، أن الغارة الروسية أسفرت عن إصابة 5 مدنيين، بينهم طفلان.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني، تواصل أعمالها في المنطقة المستهدفة بالقرية الواقعة جنوبي إدلب.

بدوره، قال مرصد الطيران التابع للمعارضة، في بيان، إن المقاتلات أقلعت من قاعدة "حميميم" الجوية، غربي سوريا.

وتقع إدلب ضمن منطقة خفض التصعيد التي تشكلت بموجب اتفاق بين تركيا وروسيا، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل هجماتها على المنطقة.

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