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"التجارة" تستعرض تطبيق المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة

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"التجارة" تستعرض تطبيق المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة "التجارة" تستعرض تطبيق المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة
"السحيباني" يتناول الأنظمة والسياسات التي أصدرتها المملكة خلال المدة الماضية

شاركت وزارة التجارة في الدورة الثامنة لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة سياسات المنافسة وحماية المستهلك.

واستعرض وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك المهندس عمر بن محمد السحيباني جهود المملكة من عام 2015م وحتى 2020م في تبني وتطبيق المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك التي أصدرتها الأمم المتحدة في عام 1985م وتم تحديثها في عام 2015م.

وتطرق "السحيباني"، خلال كلمته بالمؤتمر، إلى الأنظمة والسياسات التي أصدرتها المملكة خلال المدة الماضية استجابة للتطورات والمتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على المستهلك والمتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والخصوصية وحماية البيانات، وسهولة الوصول للمنتجات والخدمات الضرورية.

وأثنى على جهود مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وفِرَق الخبراء الحكوميين في تقديم الدعم والإسهام في تطوير وتبادل الخبرات، مبيناً أهمية التعاون الدولي للحد من الآثار السلبية للإعلانات التجارية الموجهة للأطفال، ومحاربة الاحتيال الإلكتروني والإعلانات الإلكترونية المضللة.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمنافسة وحماية المستهلك يُعقد سنويًا في قصر الأمم المتحدة بجنيف بمشاركة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلا أن الدورة الحالية (الثامنة) تم عقدها عن طريق الاتصال المرئي نظراً لظروف جائحة كورونا على مستوى العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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