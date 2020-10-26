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الكويت تسجل 682 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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الكويت تسجل 682 إصابة جديدة بـ"كورونا" الكويت تسجل 682 إصابة جديدة بـ"كورونا"
إجمالي عدد الوفيات يصل إلى 749 حالة

الكويت تسجل 682 إصابة جديدة بـ

سجلت الكويت 682 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 122317، في حين سُجلت ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 749 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 122 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8177 حالة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 620 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 113391 حالة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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