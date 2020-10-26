إنفوجرافيك| الداخلية x أسبوع: ضبط 706 قطع سلاح و1100 عنصر إجرامي شديد الخطورة

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد أبوالنجا:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وتكثيف جهود مكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن ضبط (706) قطع سلاح نارى (86 بندقية آلية – 124 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 54 مسدس – 442 فرد محلى الصنع – 2558 طلقة مختلفة الأعيرة – 1164 قطعة سلاح أبيض)، كما تم ضبط (4) ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها (15 مسدس– 3 فرد محلى – 11 خزينة – أدوات وأجزاء التصنيع).

كما تم ضبط 1011 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1100 عنصر إجرامي شديد الخطورة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 123٫601 كيلو جرام، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 301٫262 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 43٫415 كيلو جرام، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 16٫250 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 1،928 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 350 جرام، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 115 جراما، و17 ألف و714 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع).

وأعدت وزارة الداخلية "إنفوجرافيك"، يوضح جهود الحملات الأمنية خلال أسبوع: